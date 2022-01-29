Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic, Türkiye'nin 1 Numaralı Spor Kanalı A Spor'dan Sercan Dikme'ye çok özel açıklamalarda bulundu. Barcelona'dan kiralık olan gelen Pjanic, ailesinin de kendisinin de burada çok mutlu olduğunu belirterek, "Barcelona ile 2 yıllık, Beşiktaş ile de 1 yıllık sözleşmem var. Gelecekte neler olur bilemem ama Beşiktaş'ın oyuncusu olmak beni mutlu ediyor. Eğer iş kalmak kalmamak boyutuna gelirse ben Beşiktaş'ta kalmak isterim, çünkü Türkiye muhteşem bir ülke" ifadelerini kullandı.



KUPALAR İSTİYORUM



Sezon bitmeden dolu tribünler önünde çılgın atmosferi yeniden tecrübe etmek istediklerini belirten Pjanic şöyle devam etti: "Süper Kupa maçı günü kendimi iyi hissetmiyordum. Katar'dan sonraki dönüşte pozitif çıktım. Belki de o gün rahatsızlığım vardı. Gergindim o gün. Elimden geleni yaptım. Kupayla eve dönmeyi istiyordum. Geçen seneki başarılardan ötürü bu kupayı aldık. Çok anlamlı bir başarıydı. Juventus'ta her sezon kupalar kazandım. Burada da kupalar kazanmak istiyorum, umarım Türkiye Kupası'nı da kazanırız"



SAHADA SİNİRLİYİM



Saha içerisinde sinirli biriyim. Herkesle konuşurum, oyuncularla, hakemlerle. O sinirli halimi görmemek için maçlarımı da tekrar izlemiyorum. Mesela Konya ve F.Bahçe maçlarında sert fauller yapıldı bana. Çok fazla sert tekme aldığımda hakemlere tepki gösterebiliyorum. Hakemlerin sert müdahalelere izin vermemesi gerekiyor. Onlar da doğru kararlar vermek istiyor ama futbolcu sağlığının da düşünülmesi gerekiyor.



LİG DAHA BİTMEDİ



Beşiktaş'ta kendimi iyi hissediyorum. Başkanımıza, Asbaşkanımıza, hocalarımıza, futbolcu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Şampiyon bir takıma transfer oldum. Lig daha bitmedi, ikinci yarıda daha iyi olacağız.

BU PUANLAR YETMEZ



Sezon başına göre daha iyiyiz ama bazı kolay maçlarda kaybettiğimiz puanlardan ötürü ligin zirvesinden uzak kaldık. Kalan maçlarda daha çok puan toplamak istiyoruz. Sezon başında iyi başlamıştım ama sakatlık yaşadım. Hızlı dönmek istedim. Şimdi ritim yakaladım. 90 dakika oynayabilecek durumdayım.



FRİKİK USTASI JUNINHO



Çok fazla efsaneyle oynadım. Mesela frikiğin ustası Juninho'dur. Ondan frikikleri öğrendim. Her futbolcunun tekniği var. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Messi ile sezon başı konuştuk. Birbirimize iyi dileklerde bulunduk. Altın Top'u kazandıktan sonra da konuştuk. Çok zeki biridir. Kendisi için en iyisini diliyorum. 1 yıl beraber oynadık. Bana çok yardımcı oldu.



İYİLİK SÖYLENMEZ



İyi paralar kazanıyoruz ama saha dışında özellikle aile çok önemli. Benim iyi bir insan oyduğumu söylerler. İyilik yaparken görünürsem rahat edemem. Allah bana ihtiyaç sahibi insanlara yardım etme fırsatı veriyor. Fakat bunun konuşulmasını tercih etmiyorum.



SORU-CEVAP



Barcelona: Efsanevi kulüp.



Messi: Deha.



Xavi: Sihirbaz.



Camp Nou: Dünyadaki en güzel stadyumlardan bir tanesi.



Vodafone Park: Dünyadaki en harika atmosferlerden biri.



Sergen Yalçın: Türkiye'de bir efsane



PJANIC'İN 'EN'LERİ



En şık giyinen futbolcu? * Fabrice N'Sakala.

En kötü giyinen futbolcu? * Serdar Saatçı'yı sürekli jogging tarzı giyinirken görüyorum.

En komik futbolcu? * Vida. Hiç mutlu değil!

En sessiz futbolcu? * Güven, Kenan Karaman.

En fazla konuşan futbolcu? * Vida.

En çok yiyen futbolcu? * Montero iyi yiyor.

Birlikte oynadığı en yetenekli futbolcu? * Messi, Ronaldo, Totti'yle oynadım; olağanüstü oyuncular. Bunlardan daha yetenekli kim olabilir.