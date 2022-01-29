Haberler Beşiktaş Önder Karaveli basınla hatıra fotoğrafı çektirdi!

Önder Karaveli basınla hatıra fotoğrafı çektirdi!

Spor Toto Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli ve yardımcıları, antrenman öncesi basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafında yer aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 11:52
Önder Karaveli basınla hatıra fotoğrafı çektirdi!

Beşiktaş'ın Antalya'da yaptığı kamp devam ederken sabah saatlerinde yapılacak antrenman öncesinde basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirildi. Antrenman öncesinde sahaya gelen teknik direktör Önder Karaveli ve yardımcıları, hazırlıklarını yaptıkları esnada saha kenarında yer alan basın mensupları hatıra fotoğrafı çekimine hazırlandı. Bu esnada, fotoğrafa davet edilen Önder Karaveli ve yardımcıları gruba dahil oldu. Hatıra fotoğrafı için gazetecilerin teklifini geri çevirmeyen Karaveli ve yardımcıları, basın mensuplarıyla bir araya gelerek Antalya kampında hatıra fotoğrafı karesinde bulundu.

DİĞER
Karda bikini ve mayo ile poz verenleri gören Saba Tümer bornozu ile kendini dışarı attı!
Sokakta "gözlerim" diye bağıran adam öldü! Evinde sahte içki bulundu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor