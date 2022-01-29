Önder Karaveli basınla hatıra fotoğrafı çektirdi!

Beşiktaş'ın Antalya'da yaptığı kamp devam ederken sabah saatlerinde yapılacak antrenman öncesinde basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirildi. Antrenman öncesinde sahaya gelen teknik direktör Önder Karaveli ve yardımcıları, hazırlıklarını yaptıkları esnada saha kenarında yer alan basın mensupları hatıra fotoğrafı çekimine hazırlandı. Bu esnada, fotoğrafa davet edilen Önder Karaveli ve yardımcıları gruba dahil oldu. Hatıra fotoğrafı için gazetecilerin teklifini geri çevirmeyen Karaveli ve yardımcıları, basın mensuplarıyla bir araya gelerek Antalya kampında hatıra fotoğrafı karesinde bulundu.