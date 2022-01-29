Ghezzal'dan transfer açıklaması! Gomis ve Beşiktaş...

Geçen sene gerçekten harikaydı. Bu sene daha zor oldu. Ligimizdeki takımlar daha zorlayıcı bu sene. Bizimle beraber Galatasaray ve Fenerbahçe'nin düşüşünden de anlaşılabilir. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nin de olmasından dolayı ilk yarıda çok fazla maç oynadık. Bu bir bahane değil ama üst üste maç oynamak da kolay değil. Daha çok çalışıp, elimizden geleni camia ve taraftarlar için yapmamız gerekiyor.

Sergen Hoca, Murat Hoca ve tüm ekibiyle gerçekten çok güzel şeyler yaşadık. Bu sene beklenti tabii ki yüksek oldu ama maalesef işler hiçbirimizin istediği gibi gitmedi. Ritmimizi bulamadık. Sonuçlar gelmeyince maalesef futbolda ayrılıklar yaşanıyor. Şu anda yeni bir hocamız var, ona da yardımcı olmalıyız. O da yeni bir maceraya atıldı.