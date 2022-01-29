Ghezzal'dan transfer açıklaması! Gomis ve Beşiktaş...

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, takımının Antalya kampında önemli açıklamalarda bulundu. BeIN Sports'a konuşan yıldız oyuncu, Beşiktaş'a transferi gündeme gelen Bafetimbi Gomis hakkında konuştu.
İşte o sözler...
Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, takımının Antalya kampında önemli açıklamalarda bulundu. BeIN Sports'a konuşan yıldız oyuncu, Beşiktaş'a transferi gündeme gelen Bafetimbi Gomis hakkında konuştu.
İşte o sözler...
Futbolda olan şeyler bunlar. Geçen sene kazanabileceğimiz her şeyi kazandık. Bazen işler böyle oluyor. Bu sezon, geçen sezonki gibi olmadı. Biz, bu sezon da hedeflerimize ulaşabilmek için elimizden geleni yapacağız.
Takım için çalışıyorum maç boyunca. Bu sezon maalesef geçen sezona kıyasla daha az gol atıyoruz. Geçen sezon herkes gol atıyordu, özellikle Larin ve Aboubakar'ın gol katkıları çok yüksekti. Ancak kendi istatistiklerim iyi yolda olduğumu gösteriyor.
Bu sezon ofansif anlamda zorluk yaşıyoruz. Rakipler geçen seneye göre daha güçlü. Beni, bizi daha iyi marke ediyorlar. Ben topla içeri kat ettiğim zaman sol ayağıma aldığımda daha iyi markaj altında olduğumu hissediyorum. Belki de başka yollar denememiz lazım.
Üzerinde her gün daha çok çalışmamız gerken bir konu üretkenlik. Üçüncü bölgede daha iyi, daha bitirici olmalıyız. Daha fazla koşmalı ve hareket etmeliyiz. İdmanlarda da üzerine çalışıyoruz. Bu sezon çoğu kez erken bitirebileceğimiz maçlarda bitiremediğimiz için puan kayıpları yaşadık.
"GOMIS'iN TRANSFERİNİ BAŞKANA SORMAK LAZIM"
Gomis iyi bir arkadaş, benim için bir ağabey gibi. Lyon'da oynadığımız dönemde bana çok yardım etti. Hala çok yakınız. Kariyerimle ilgili hep bana sorular sordu, hep beni iyi yönlendirdi. Instagram'daki paylaşımını gördüm, ben de Come to Beşiktaş yazdım. Ancak transferin durumunu başkana ve yönetime sormak lazım.
Alex Teixeira ve Josef arasındaki yakın ilişkiyi biliyorum ama bu konulara girmek benim için doğru olmaz. Gomis ne yapar, geleceğiyle ilgili nasıl karar verir bilmiyorum. Beraber oynarken kendimi iyi hissediyordum, denk gelirsek beraber oynamak isterim.
"BURADA BİR AİLE GİBİ HİSSEDİYORUM"
Benim tarafımdan konu çok netti. Sezon bittikten sonra devam etme konusundaki hissiyatımı ben yönetimle paylaştım. Beşiktaş benim en iyi seviyeye çıkmama yardımcı oldu. Burada bir aile gibi hissediyordum. Transfer döneminde birçok kulüple adım geçmiştir. Futbolda var bunlar. Ancak ben rahattım burada kalma konusunda. Mutluyum bu gerçekleştiği için. Burada olmaktan dolayı mutluyum ve uzun süre burada kalırım umarım.
Ben şu anda kendimi iyi hissediyorum. Ben kalmak isterim burada tabii ki ama sadece benim kalmak istemem yetmez. Burada kendinizi sürekli geliştirmeniz gerekir. Kendimi iyi tuttukça kalmaya devam edeceğim sanırım.
İstanbul'da belki kalmaya devam edebiliriz. Eşimle de bu konuyu bazen konuşuyoruz. İstanbul, Türkiye, Müslüman bir ülke. Neden olmasın?
Çok fazla Türkçe şarkı dinlemiyorum ama statta maç öncesi ısınmada çalan bazı şarkılar var çok hoşuma gidiyor. Türkçe diziler izlemeye başlayacağım. Cezayir'de çok ünlü Türk dizileri var. Ateşini yolla bana şarkısını duyduğumda biraz hareketleniyorum, kıpır kıpır oluyorum ısınma sırasında.
"ROSIER İLE BİRBİRİMİZE YARDIMCI OLUYORUZ"
Bir bekle kanat oyuncusunun uyumunun olması güzel bir şey. Rosier beni, ben Rosier'i daha iyi yapıyorum. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Rosier tarzı beklerle oynamayı severim. Öne çıkan bekler beni daha iyi yapar. Ben de ona savunmada elimden geleni vermeye çalışıyorum.
Geçen sene gerçekten harikaydı. Bu sene daha zor oldu. Ligimizdeki takımlar daha zorlayıcı bu sene. Bizimle beraber Galatasaray ve Fenerbahçe'nin düşüşünden de anlaşılabilir. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nin de olmasından dolayı ilk yarıda çok fazla maç oynadık. Bu bir bahane değil ama üst üste maç oynamak da kolay değil. Daha çok çalışıp, elimizden geleni camia ve taraftarlar için yapmamız gerekiyor.
Sergen Hoca, Murat Hoca ve tüm ekibiyle gerçekten çok güzel şeyler yaşadık. Bu sene beklenti tabii ki yüksek oldu ama maalesef işler hiçbirimizin istediği gibi gitmedi. Ritmimizi bulamadık. Sonuçlar gelmeyince maalesef futbolda ayrılıklar yaşanıyor. Şu anda yeni bir hocamız var, ona da yardımcı olmalıyız. O da yeni bir maceraya atıldı.
Bence özgüven kattı Sergen Hoca bize. Futbolcular olarak bizlere verdiği serbestlik, özgürlük, baskıyı hissetmeme duygusu bize çok yardımcı oldu. Kendisi de çok büyük bir futbolcu olduğu için bize bu tecrübelerini aktardı. Geçen sene sonlara doğru işler zorlaşmaya başlamıştı, Galatasaray bize yaklaşıyordu. Sergen Hoca sayesinde asla bir stres yaşamadık, bize hiç yansıtmadı.
Benim de kariyerimde çok fazla yaşadığım değişikliler bunlar. Hocalar, oyuncular gider. Biz elimizden geleni yapıp çalışmalıyız, kulübe başarılar kazandırmalıyız. Yeni bir hocamız var, değişim yaşandı. Onun da farklı fikirleri var, idmanlarda farklı şeyler deniyor. belki biraz toparlanmış duruyoruz şu anda. Daha da iyi olabiliriz, daha iyi olabilmemiz için önümüzde uzun bir ikinci yarı var.