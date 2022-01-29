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Beşiktaş'ta Valentin Rosier sevinci!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Valentin Rosier sevinci yaşanıyor. Kartal'ın Antalya kampı devam ederken, sakatlığından dolayı ayrı çalışan 25 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu, ilk kez takımla çalıştı. Siyah beyazlı oyunculara antrenmanda iki grup halinde kondisyon ölçüm testi yapıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 12:46
Beşiktaş'ta Valentin Rosier sevinci!

FIFA'nın milli maçlar nedeniyle verdiği arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Beşiktaş, günü iki antrenmanla tamamlayacak. Siyah beyazlılar günün ilk çalışmasını sabah saatlerinde Belek turizm merkezinde bulunduğu otelin tesislerinde gerçekleştirdi. Yapılan antrenmanın 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık bulunurken, oyunculara iki grup halinde kondisyon ölçüm testi uygulandı. Kaleciler, kaleci antrenörü eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

ROSIER TAKIMLA İLK KEZ ÇALIŞTI
Sakatlığı bulunan ve Beşiktaş'ın kamp yapmaya başladığı günden bu yana verilen program dahilinde çalışan 25 yaşındaki Fransız defans oyuncusu Valentin Rosier ilk kez takımla çalışmalara başladı. Genç defans oyuncusu, ilk grupta kondisyon ölçüm testinde yer aldı.

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