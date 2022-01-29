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BEŞİKTAŞ HABERİ: Chelsea Batshuayi’yi arıyor! 3 golcü de... (BJK spor haberi)

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ın sezon başında Chelsea’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi, İngiliz ekibinin 3 golcüsü Romelu Lukaku, Timo Werner ve Kai Havertz'den daha çok katkı yaptı. İşte tüm detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERİ: Chelsea Batshuayi’yi arıyor! 3 golcü de... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın sezon başında Chelsea'den kiraladığı Mitchy Batshuayi, İngiltere'de gündem oldu. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 19 karşılaşmada siyah-beyazlı takıma 9 gol, 5 asistlik katkı sağlayan Belçikalı futbolcu Chelsea'yi karıştırdı. İngiliz basınında yer alan haberde, Chelsea'nin 3 forvetinin Batshuayi'den daha az gol katkısı sağladığına vurgu yapıldı. Chelsea'nin 3 forveti Romelu Lukaku, Timo Werner ve Kai Havertz Premier Lig'de toplam 8 gole katkı sağladı. Haberde, üç ismin Batshuayi'yi gol katkısında geçememesine dikkat çekildi.

10 MİLYON EURO İSTİYOR

Beşiktaş, Belçikalı forvet Michy Batshuayi'yi kadroda tutmak istiyor ama Chelsea en az 10 milyon euro bonservis talep ediyor. İngilizlerin bu rakamın altına da inmeyi düşünmediği öğrenildi. Ancak Batshuayi'nin Beşiktaş'a gelmekte ısrar etmesi durumunda sezon başında Ghezzal'deki gibi bir durumun söz konusu olabileceği ve ödenebilir seviyede bir bonservisle oyuncunun alınabileceği ifade edildi.

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