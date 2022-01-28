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Gözü gençlerde

Teknik patron Karaveli, A takımın başına geçse de gençlere ilgisini kaybetmedi. Kampa getirilen genç oyuncularla yakından ilgilenen çalıştırıcının, alt yapı hocalarıyla sık sık görüştüğü ve oyuncuların gelişimi hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 06:50
Gözü gençlerde
Teknik patron Karaveli, A takımın başına geçse de gençlere ilgisini kaybetmedi. Kampa getirilen genç oyuncularla yakından ilgilenen çalıştırıcının, alt yapı hocalarıyla sık sık görüştüğü ve oyuncuların gelişimi hakkında bilgi aldığı kaydedildi. Karaveli beğendiklerini idmana çıkaracak.
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