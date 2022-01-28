Gözü gençlerde

Teknik patron Karaveli, A takımın başına geçse de gençlere ilgisini kaybetmedi. Kampa getirilen genç oyuncularla yakından ilgilenen çalıştırıcının, alt yapı hocalarıyla sık sık görüştüğü ve oyuncuların gelişimi hakkında bilgi aldığı kaydedildi.
Teknik patron Karaveli, A takımın başına geçse de gençlere ilgisini kaybetmedi. Kampa getirilen genç oyuncularla yakından ilgilenen çalıştırıcının, alt yapı hocalarıyla sık sık görüştüğü ve oyuncuların gelişimi hakkında bilgi aldığı kaydedildi. Karaveli beğendiklerini idmana çıkaracak.