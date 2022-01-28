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Golcüler şut çalıştı

Siyah-beyazlı takım, dün yaptığı çift idmanla Antalya kampını sürdürdü. Çeşitli sebeplerden dolayı 10 oyuncusunda yoksun çalışan Beşiktaş'ta antrenmanın sonunda forvetler Güven Yalçın, Kenan Karaman ve Batshuayi, teknik direktör Önder Karaveli eşliğinde şut çalışması yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 06:50
Golcüler şut çalıştı
Siyah-beyazlı takım, dün yaptığı çift idmanla Antalya kampını sürdürdü. Çeşitli sebeplerden dolayı 10 oyuncusunda yoksun çalışan Beşiktaş'ta antrenmanın sonunda forvetler Güven Yalçın, Kenan Karaman ve Batshuayi, teknik direktör Önder Karaveli eşliğinde şut çalışması yaptı.
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