En iyisi Aboubakar!

Sakatlığı nedeniyle kampa katılamayan Kartal'ın yıldızı Josef, Instagram'dan yaptığı soru cevap etkinliğinde çarpıcı yanıtlar verdi. Brezilyalı orta saha oyuncusu, kabul ettiği soruları içtenlikle cevaplarken Aboubakar, Fenerbahçe ve kendisiyle ilgili dikkat çeken cümleler paylaştı. İşte onlardan bazıları:

SORU: ''8 numara oynamak mı hoşuna gidiyor, 6 numara mı?''

JOSEF: ''8 numarada iyiyim. Ancak 6 numarada en iyilerinden biriyim.''

SORU: Hangisi daha büyük derbi? F.Bahçe'ye karşı mı, Galatasaray'a karşı mı?

JOSEF: 'F.Bahçe'deyken en zorlu derbiler hep Beşiktaş'a karşı oynadıklarım oluyordu. Ve şu anda da oynadığım en zorlu derbi Fener derbileri."

SORU: ''F.Bahçe'ye attığın 2. gol sonrası neler hissettin?''

JOSEF: ''Fenerbahçe taraftarları tarafından bu kadar lanetlenmeyi ve yuhalanmayı beklemiyordum. Taraftarlara ve kulübe her zaman saygı duydum.

SORU: ''Oynadığın en iyi golcü kimdi?''

JOSEF: Vincent Aboubakar