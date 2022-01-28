Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Miralem Pjanic canlı yayında açıkladı!

Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic, A Spor'un konuğu oldu. Yıldız isim, transferine ve futbol kariyerine ilişkin sorulan soruları yanıtladı.

İŞTE O SÖZLER...

"Beşiktaş'ta çok mutluyum. Kendimi iyi hissediyorum. Kolay adapte oluyorum. Şampiyon bir takıma transfer oldum. Lig daha bitmedi. İkinci yarıda daha iyi olacağız."



"Transferim çok hızlı gelişti. Son günlerdi zaten. O dönem Barcelona'da Koeman vardı. Mutsuzdum ve oynamak istiyordum. Beşiktaş, benimle temasa geçti ve transferim için herkes elinden geleni yaptı. Kolayca ikna oldum. Aklımda bir şüphe yoktu."



"Saha içerisinden daha farklı bir hayatım var, ben daha normal bir Miralem gibi yaşıyorum. Bir profresyonelim ama aile çok önemli. Biz idmanlarımızı sabah saatlerinde yapıyoruz, sonrasında ailemle ilgileniyorum. 3 günde 1 maçlar oynuyoruz ama onlarla olduğum her anı güzel geçirmek istiyorum. Hayattan beklentim normal bir insan gibi dışarı çıkabilmek, restorana gitmek. Şehir gerçekten çok güzel, burada olmaktan ben ve ailem mutluyuz."

"İyilik yaparken görünürsem rahat edemem. Allah bana ihtiyaç sahibi insanlara yardım etme fırsatı veriyor. Bu güzel bir hissiyat. İçimden gelen bir şey. Konuşulmasını tercih etmiyorum."

"Saha içerisinde sinirli biriyim. Herkesle konuşurum, oyuncularla, hakemlerle. O sinirli halimi görmemek için maçlarımı da tekrar izlemiyorum."

"Ailem de, ben de mutluyuz. Barcelona ile 2 yıllık sözleşmem var. Burayla 1 yıllık sözleşmem var. Geleceğe dair neler konuşulduğunu bilmiyorum. Bunları konuşmak için de erken. Gelecekte neler olur bilemem ama Beşiktaş'ın oyuncusu olmak beni mutlu ediyor."

BEŞİKTAŞ'TA KALACAK MI?

"Eğer iş kalmak kalmamak boyutuna gelirse ben Beşiktaş'ta kalmak isterim."

En şık giyinen futbolcu: N'Sakala

En kötü giyinen: Serdar Saatçı

En sessiz futbolcu: Kenan Karaman

En çok konuşan: Vida

Birlikte oynadığı en yetenekli futbolcu: Messi, Totti, Ronaldo

En fazla yemek yiyen: Montero

Barcelona - Efsanevi kulüp

Messi - Zeki

Xavi - Sihirbaz

Camp Nou - Dünyanın en iyi statlardan biri

Vodafone Park - Oynadığım en harika atmosferlerden biri

Sergen Yalçın - Türkiye efsanesi

Koeman - Eski hoca

Türkiye - Güzel ülke

Bosna - Aşkım, güzel ülkem