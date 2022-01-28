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Beşiktaşlı Miralem Pjanic konuşuyor | CANLI

Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiralık transfer ettiği Miralem Pjanic, siyah beyazlıların Antalya'daki kampında A Spor'a özel açıklamalarda bulunuyor. Pjanic'in açıklamasını canlı yayında, haberimizden izleyebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 14:01 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 14:23
Beşiktaşlı Miralem Pjanic konuşuyor | CANLI

Beşiktaşlı Miralem Pjanic, canlı yayında A Spor'a açıklamalarda bulunuyor. Pjanic'in özel röportajını haberimizden izleyebilirsiniz...

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Miralem Pjanic'in konuşmasından önemli notlar; (Güncellenecektir)

"Beşiktaş'ta çok mutluyum. Kendimi iyi hissediyorum. Kolay adapte oluyorum. Şampiyon bir takıma transfer oldum. Lig daha bitmedi. İkinci yarıda daha iyi olacağız."

"Transferim çok hızlı gelişti. Son günlerdi zaten. O dönem Barcelona'da Koeman vardı. Mutsuzdum ve oynamak istiyordum. Beşiktaş, benimle temasa geçti ve transferim için herkes elinden geleni yaptı. Kolayca ikna oldum. Aklımda bir şüphe yoktu."

"Saha içerisinden daha farklı bir hayatım var, ben daha normal bir Miralem gibi yaşıyorum. Bir profresyonelim ama aile çok önemli. Biz idmanlarımızı sabah saatlerinde yapıyoruz, sonrasında ailemle ilgileniyorum. 3 günde 1 maçlar oynuyoruz ama onlarla olduğum her anı güzel geçirmek istiyorum. Hayattan beklentim normal bir insan gibi dışarı çıkabilmek, restorana gitmek. Şehir gerçekten çok güzel, burada olmaktan ben ve ailem mutluyuz."

"İyilik yaparken görünürsem rahat edemem. Allah bana ihtiyaç sahibi insanlara yardım etme fırsatı veriyor. Bu güzel bir hissiyat. İçimden gelen bir şey. Konuşulmasını tercih etmiyorum."

"Saha içerisinde sinirli biriyim. Herkesle konuşurum, oyuncularla, hakemlerle. O sinirli halimi görmemek için maçlarımı da tekrar izlemiyorum."

"Ailem de, ben de mutluyuz. Barcelona ile 2 yıllık sözleşmem var. Burayla 1 yıllık sözleşmem var. Geleceğe dair neler konuşulduğunu bilmiyorum. Bunları konuşmak için de erken. Gelecekte neler olur bilemem ama Beşiktaş'ın oyuncusu olmak beni mutlu ediyor."

BEŞİKTAŞ'TA KALACAK MI?
"Eğer iş kalmak kalmamak boyutuna gelirse ben Beşiktaş'ta kalmak isterim."

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