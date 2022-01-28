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Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın'a sürpriz talip! Yeni adresi...

Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'da geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile mutlu sona ulaşan Sergen Yalçın'la ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımdan ayrıldıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan Sergen Yalçın'a flaş bir talip çıktı. Ersun Yanal'la da ilgilenen Kosova Futbol Federasyonu, siyah beyazlıları geçen sezon çifte kupaya taşıyan Sergen Yalçın'ı da teknik direktör adayları arasına dahil etti. İşte ayrıntılar... | (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 21:00
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın'a sürpriz talip! Yeni adresi...

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyarak büyük bir başarı elde eden ancak bu sezon beklenen sonuçlar gelmeyince görevinden ayrılan Sergen Yalçın'a sürpriz bir talip çıktı.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın'a sürpriz talip! Yeni adresi...

YANAL'IN DA İSMİ GEÇTİ

Geçtiğimiz günlerde tecrübeli teknik adam Ersun Yanal'ın adı Kosova Milli Takımı ile anılmış ve teknik direktör adaylarından biri olduğu öne sürülmüştü. Antalyaspor ile sezona başlayan Ersun Yanal sekizinci haftada Akdeniz ekibi ile yollarını ayırmıştı. O zamandan beri takım çalıştırmayan Yanal'ın ismi Kosova Milli Takımının teknik direktörlüğü için adaylar arasında yer almıştı.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın'a sürpriz talip! Yeni adresi...

EN GÜÇLÜ 3 ADAYDAN BİRİ SERGEN YALÇIN

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Kosova Milli Takımı için bu kez de Sergen Yalçın'ın ismi gündeme geldi. Kosovan Footy'nin haberine göre; Ersun Yanal ile birlikte Sergen Yalçın ve ünlü Alman teknik adam Felix Magath'ın adının geçtiği iddia edildi.

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