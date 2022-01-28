BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Önder Karaveli'den flaş karar! İşte yeni oyun sistemi

Lige verilen arada soluğu Antalya'da alan Beşiktaş, hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürürken, teknik direktör Önder Karaveli, sürpriz bir sistem üzerinde çalışmaya başladı. Siyah-beyazlı hocanın, idmanlarda 3'lü savunma sistemini denediği kaydedildi. Böylece takımın hücum gücünü artırmak istediği belirtilen Karaveli'nin kafasındaki asıl soru ise ilk 11'i kimlerden kuracağı şeklinde. Üçlü stoperin ortasında Vida'yı düşündüğü kaydedilen başarılı hoca, yanlarına ya Welinton-Montero ya da yabancı kontenjanında yer açmak için Welinton-Necip'i koyacak. Bu durumda boşa çıkan Rosier ise sağ kanada geçecek.

GHEZZAL'A SERBESTLİK

Ghezzal ise forvet arkası olarak daha serbest bir bölgede oynayacak. Orta sahayı Josef de Souza ve Pjanic'ten oluşturacak. Solda da Güven ve Alex alternatiflerini deneyecek. Forvet hattını da uzun süredir çift forvet kurmak isteyen Önder Karaveli, Ghezzal'in önünde Larin-Batshuayi ikilisini görevlendirecek. Antalya kampı boyunca bu sistemi yerleştirmek istediği öğrenilen Önder Karaveli'nin özellikle takım gerideyken ya da gol sıkıntısı çekilen zamanlarda bu sistemi oynatacağı gelen haberler arasında.

HIZLI PAS, HIZLI OYUN

İdman programını artıran Beşiktaş'ta Karaveli, çalışmalarda sürekli hızlı oyun üzerinde duruyor. Başarılı çalıştırıcı, çok pas, hızlı oyun üz erine oyunculara sık sık uyarılarda bulunuyor. Futbolculardan topu ayağında fazla tutmamalarını isteyen Karaveli'nin "Hücuma çabuk çıkmak için kısa mesafede pas hızımızı artırmalıyız" dediği bildirildi. Siyah beyazlı hocanın ayrıca defans kurgusu üzerine de çalışmalar yaptırip bire bir markaj ve alan savunması antrenmanları yaptırdığı bilgisi de paylaşıldı.

BİR İHTİMAL DAHA VAR

Karaveli'nin ayrıca 3'lü savunmada Necip'in yerine Rosier'i de sağ stoper olarak oynatabileceği belirtiliyor. Bu durumda ise orta sahada bir yerli ismi tercih etmesi gerekecek olan Karaveli, Oğuzhan Özyakup'a daha çok şans verecek. Ersin ve Oğuzhan'dan sonra 3. yerli de Güven Yalçın olacak. Öte yandan bu sisteme göre Kara Kartal'ın genç yeneteği Rıdvan Yılmaz, sistem değişikliğine takılıp kulübede oturacak.