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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na yapılan silahlı saldırının detayları ortaya çıktı!

Son dakika haberleri... Eski Beşiktaş yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun, olaydan önce eski Beşiktaş başkanı Fikret Orman'la görüştüğü öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 14:38 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 14:46
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na yapılan silahlı saldırının detayları ortaya çıktı!

Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy Yeşilköy Mahallesi'nde bulunan balıkçıda saat 00.30 sıralarında saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, olaydan önce Fikret Orman'la görüştüğü öğrenildi. Akşam saatlerindeki görüşme sonrası Fikret Orman restorandan "uçağım var" diye ayrıldığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre, bir süre sonra ise 4 kişi, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile görüşmek için restorana geldi. 4 şüpheliden 2'si restoranın arka tarafında bulunan masada Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile görüşmeye başladı. Görüşme sırasında tartışma çıkmasıyla 2 saldırgan önce masada 2 el ateş etti. Ardından restoran dışından da 2 el daha ateş ederek bekleyen diğer 2 kişiyle olay yerinden uzaklaştı. Saldırıyla ilgili 2 kişi yakalandı.

Öte yandan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun saldırıya uğradığı restoranın ortağı olduğu öğrenildi. Aynı restoranda 2017 yılında da Avukat Kudbettin Kaya'nın öldürüldüğü kaydedildi.

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