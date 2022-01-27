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Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Transfer açıklaması...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıların tecrübeli yıldızı Oğuzhan Özyakup'un sezon sonunda ayrılıp ayrılmayacağı gündemi meşgul ederken, konuya ilişkin açıklama geldi. Oğuzhan, Beşiktaş'taki geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada, Beşiktaş'tan ayrılmak istemediğini ancak yönetimin kendisini göndermek istemesi halinde buna saygı duyacağını iletti. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 09:45
Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Transfer açıklaması...

Beşiktaş'ta Önder Karaveli'nin teknik direktörlüğe gelmesinin ardından daha iyi performans göstermeye başlayan Oğuzhan Özyakup, ara transferde en çok teklif alan futbolcular arasında yer alıyor.

Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Transfer açıklaması...

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna, Göztepe'nin yanı sıra Hollanda'dan çok sayıda kulüp talip oldu.

Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Transfer açıklaması...

AZ Alkmaar altyapısından yetişen ve 2019-20 sezonunun ikinci yarısında Feyenoord'da kiralık olarak oynadığı için Hollanda'da iyi bilinen bir futbolcu olan Oğuzhan ise Transfer konusunda kararı Beşiktaş yönetimine bıraktığını bildirdi.

Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Transfer açıklaması...

2012'den beri Beşiktaş'ta forma giydiğini, dolayısıyla ayrılık kararı almanın hiç kolay olmadığını ifade eden tecrübeli futbolcu, "Teklifler gelmesi sevindirici bir olay ancak ben Beşiktaş'ta oynamaktan büyük mutluluk duyan bir futbolcuyum. Burada şampiyonluklar yaşadım ama hedeflerim bitmedi. Ayrılmak istemem ama yönetimin benimle ilgili alacağı her karara saygı duyarım" diye konuştu.

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