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Cenk Tosun'da Beşiktaş'a dişli rakip!

Beşiktaş’ın forvet adayları arasında yer alan Cenk Tosun'a sürpriz bir talip çıktı. Hollanda devi PSV’nin milli golcü için devreye girdiği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Cenk Tosun'da Beşiktaş'a dişli rakip!
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Sezon başından bu yana Beşiktaş'a geri döneceği konuşulan Cenk Tosun'un talipleri artıyor. Hollanda basınında yer alan habere göre Everton'da forma şansı bulamayan 30 yaşındaki tecrübeli golcü ile PSV Eindhoven yakından ilgileniyor. Tecrübeli oyuncunun ise henüz kararını vermediği belirtildi. Siyah-beyazlılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun'un durumuyla yakından ilgilenmeye devam ediyor. Sakatlığı geçmesine karşın Premier Lig ekibi Everton'da çok fazla süre alamayan Tosun Paşa, bugüne kadar bir lig maçında 7 dakika ve bir de FA Cup maçında 3 dakika oynayabildi. 30 yaşındaki golcü oyuncu 2017-18 sezonunun devre arasında 22 milyon euro karşılığında İngiliz ekibi Everton'a transfer olmuştu.

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