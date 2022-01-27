Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Cyle Larin ve Galatasaray...

Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Cyle Larin ve Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Cyle Larin bilmecesi sürüyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kanadalı futbolcu ile yapılan yeni sözleşme görüşmelerinden henüz sonuç çıkmadı. Takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan 26 yaşındaki futbolcu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Cyle Larin'in menajerinin Galatasaray ile görüşmeler yaptığı öne sürüldü. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, sarı-kırmızılı takımla adı anılan golcü futbolcuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 10:21
Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Cyle Larin ve Galatasaray...

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin'in takımdaki geleceği merak konusu oldu. Kanadalı futbolcunun, Galatasaray ile görüştüğü iddiaları büyük yankı uyandırdı.

Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Cyle Larin ve Galatasaray...

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Galatasaray ile görüşmeler yaptığı iddia edilen Cyle Larin için Ajansspor'a açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Cyle Larin ve Galatasaray...

"KİMİNLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ BİLEMEYİZ"
Larin'in Galatasaray ile görüştüğü iddiaları hakkında Kazancı, "Larin'in menajerinin kiminle görüştüğünü bilemeyiz. Haberimiz de yok. Larin, şartlarımıza uyarsa takımda kalacak. Uymazsa karar kendisinindir" dedi.

Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Cyle Larin ve Galatasaray...

LARIN: SADECE BU SEZONA ODAKLANDIM
Takımdaki geleceği ile ilgili olarak Guardian'a konuşan Cyle Larin, "Sadece bu sezona odaklandım. Umarım bir şampiyonluk daha kazanırız." dedi.

Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Cyle Larin ve Galatasaray...

Bu sezon siyah-beyazlılar ile 25 resmi maça çıkan Kanadalı hücum oyuncusu, 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

DİĞER
Roberto Mancini, Mario Balotelli'yi 3.5 yıl sonra neden tercih ettiğini açıkladı! Transfer iddiaları...
Fenerbahçeli sporculara şok programı! -12 derece karda yüzdüler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor