Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Cyle Larin ve Galatasaray...

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin'in takımdaki geleceği merak konusu oldu. Kanadalı futbolcunun, Galatasaray ile görüştüğü iddiaları büyük yankı uyandırdı.
Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin'in takımdaki geleceği merak konusu oldu. Kanadalı futbolcunun, Galatasaray ile görüştüğü iddiaları büyük yankı uyandırdı.
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Galatasaray ile görüşmeler yaptığı iddia edilen Cyle Larin için Ajansspor'a açıklamalarda bulundu.
"KİMİNLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ BİLEMEYİZ"
Larin'in Galatasaray ile görüştüğü iddiaları hakkında Kazancı, "Larin'in menajerinin kiminle görüştüğünü bilemeyiz. Haberimiz de yok. Larin, şartlarımıza uyarsa takımda kalacak. Uymazsa karar kendisinindir" dedi.
LARIN: SADECE BU SEZONA ODAKLANDIM
Takımdaki geleceği ile ilgili olarak Guardian'a konuşan Cyle Larin, "Sadece bu sezona odaklandım. Umarım bir şampiyonluk daha kazanırız." dedi.
Bu sezon siyah-beyazlılar ile 25 resmi maça çıkan Kanadalı hücum oyuncusu, 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.