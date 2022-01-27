Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal Güven Yalçın ile masaya oturuyor! İşte teklif edilecek rakam... (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal Güven Yalçın ile masaya oturuyor! İşte teklif edilecek rakam... (BJK spor haberi)

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Güven Yalçın'ın geleceği merak konusu... Siyah beyazlılar, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan genç oyuncu ile bir kez daha masaya oturacak. 23 yaşındaki futbolcuya 4 milyon lira teklif edileceği öğrenildi. İşte tüm detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal Güven Yalçın ile masaya oturuyor! İşte teklif edilecek rakam... (BJK spor haberi)

Güven Yalçın ile yola devam etmek isteyen Beşiktaş, ikinci görüşmeyi gelecek hafta yapmayı planlıyor... Bu görüşmede genç yıldıza düşündüğü rakamı iletecek olan Siyah-Beyazlılar, oyuncu tarafını da dinleyecek. Yıllık ücret ve sözleşme süresi üzerine pazarlıklar başlayacak.

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş yönetiminin 3 yıllık sözleşme ile birlikte 4 milyon TL maaş önerisinde bulunacağı öğrenildi. Güven Yalçın'ın takımda kalması bekleniyor... Siyah-Beyazlılar'da bu sezon 19 karşılaşmada görev alan yıldız golcü, 4 gol atarken 3 de asist yaptı. Güven Yalçın, Beşiktaş'a 2018 yılında 150 bin Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Güncel piyasa değeri 2.8 milyon Euro olan Güven Yalçın 3 kez de A Milli Takım forması giydi. Siyah-Beyazlılar'ın yıldız ismi geçtiğimiz sezon teknik direktör Sergen Yalçın'ın kararı sonrası İtalyan temsilcisi Lecce'ye kiralanmıştı.

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