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Ajdin Hasic, Ümraniye’de

Siyah-beyazlılarda ilk ayrılık gerçekleşti. Kara Kartal Ajdin Hasic'i sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiraladı. 20 yaşındaki genç futbolcu 2021 Mart ayında milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan 10 ay uzak kalmıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Ajdin Hasic, Ümraniye’de
Siyah-beyazlılarda ilk ayrılık gerçekleşti. Kara Kartal Ajdin Hasic'i sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiraladı. 20 yaşındaki genç futbolcu 2021 Mart ayında milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan 10 ay uzak kalmıştı. Ümraniyespor, Bosna-Hersek'li futbolcu için Beşiktaş'a kiralama SALiH bedeli ödemeyecek.
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