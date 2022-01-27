Ajdin Hasic, Ümraniye’de

Siyah-beyazlılarda ilk ayrılık gerçekleşti. Kara KartalAjdin Hasic'i sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiraladı. 20 yaşındaki genç futbolcu 2021 Mart ayında milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan 10 ay uzak kalmıştı.
Siyah-beyazlılarda ilk ayrılık gerçekleşti. Kara KartalAjdin Hasic'i sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiraladı. 20 yaşındaki genç futbolcu 2021 Mart ayında milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan 10 ay uzak kalmıştı. Ümraniyespor, Bosna-Hersek'li futbolcu için Beşiktaş'a kiralama SALiH bedeli ödemeyecek.