Ümraniyespor Beşiktaş'tan Ajdin Hasic'i kiraladı

Süper Lig'e verilen arayı Antalya kampıyla değerlendirecek olan Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşti. Siyah-beyazlılar, genç futbolcusu Ajdin Hasic'i Ümraniyespor'a kiraladı. TFF 1. Lig ekibi transferi sosyal medya hesabından resmen açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hoş geldin Hasic!

Kulübümüz Beşiktaş'tan Ajdin Hasic'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Hasic'e tekrar hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı formamızla nice başarılar diliyoruz.

Hoş geldin Hasic! ❤️🤍



Kulübümüz Beşiktaş'tan Ajdin Hasic'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Hasic'e tekrar hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı formamızla nice başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/ryp6Jrr20G — Ümraniyespor (@Umraniyespor) January 26, 2022

BEŞİKTAŞ DA DUYURDU

Öte yandan Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Hasic'in 2021-2022 sezonunun sonuna kadar Bereket Sigorta Ümraniyespor'a geçici transfer olduğu belirtilerek, "Ajdin Hasic'e Bereket Sigorta Ümraniyespor'da başarılar dileriz." denildi.

20 yaşındaki Boşnak orta saha, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında da Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giymişti.