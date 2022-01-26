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Ümraniyespor Beşiktaş'tan Ajdin Hasic'i kiraladı

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın genç futbolcusu Ajdin Hasic, sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralandı. TFF 1. Lig ekibi transferi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla resmen duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 17:51 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 18:03
Ümraniyespor Beşiktaş'tan Ajdin Hasic'i kiraladı

Süper Lig'e verilen arayı Antalya kampıyla değerlendirecek olan Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşti. Siyah-beyazlılar, genç futbolcusu Ajdin Hasic'i Ümraniyespor'a kiraladı. TFF 1. Lig ekibi transferi sosyal medya hesabından resmen açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hoş geldin Hasic!

Kulübümüz Beşiktaş'tan Ajdin Hasic'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Hasic'e tekrar hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı formamızla nice başarılar diliyoruz.

BEŞİKTAŞ DA DUYURDU

Öte yandan Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Hasic'in 2021-2022 sezonunun sonuna kadar Bereket Sigorta Ümraniyespor'a geçici transfer olduğu belirtilerek, "Ajdin Hasic'e Bereket Sigorta Ümraniyespor'da başarılar dileriz." denildi.

20 yaşındaki Boşnak orta saha, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında da Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giymişti.

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