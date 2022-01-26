Son dakika transfer haberi: Başakşehir Salih Uçan için Beşiktaş'a kiralama teklifinde bulundu!

Alanyaspor'daki yükselişinin ardından sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Salih Uçan, siyah beyazlılarda istediğini bulamamıştı.
Tecrübeli futbolcu için çeşitli kulüplerin ilgisinin olduğu bilinirken, resmi bir teklif geldi.
BAŞAKŞEHİR İSTEDİ
A Spor'un haberine göre Salih Uçan'ı Başakşehir kiralık istedi. Siyah beyazlılar kararı oyuncuya bıraktı.
Öte yandan Salih Uçan, Başakşehir'den transfer için süre istedi.
Alanyaspor'daki yükselişinin ardından sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Salih Uçan, siyah beyazlılarda istediğini bulamamıştı.
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