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Son dakika transfer haberi: Başakşehir Salih Uçan için Beşiktaş'a kiralama teklifinde bulundu!

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, bu sezon Beşiktaş'ta istediği forma şansını bulamayan Salih Uçan'a kiralama teklifinde bulundu. Beşiktaş, kararı Salih Uçan'a bıraktı. Salih, teklif için Başakşehir'den süre istedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 15:10 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 15:30
Son dakika transfer haberi: Başakşehir Salih Uçan için Beşiktaş'a kiralama teklifinde bulundu!

Alanyaspor'daki yükselişinin ardından sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Salih Uçan, siyah beyazlılarda istediğini bulamamıştı.

Tecrübeli futbolcu için çeşitli kulüplerin ilgisinin olduğu bilinirken, resmi bir teklif geldi.

BAŞAKŞEHİR İSTEDİ
A Spor'un haberine göre Salih Uçan'ı Başakşehir kiralık istedi. Siyah beyazlılar kararı oyuncuya bıraktı.

Öte yandan Salih Uçan, Başakşehir'den transfer için süre istedi.

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