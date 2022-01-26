Beşiktaş'ta Batshuayi gelişmesi! Yönetimle konuştu ve...

KOCADAĞ: BATSHUAYI'DEN MEMNUNUZ

Siyah beyazlıların asbaşkanı Emre Kocadağ, gelecek sezon da kalmak istediğini kendilerine bildiren Michy Batshuayi'nin durumuyla ilgili, "Teknik heyetimizin kendisiyle ilgili raporları çok olumlu. Yönetim olarak biz de çok memnunuz. Saha içindeki başarısının yanı sıra saha dışında da çok düzgün bir karakter. Çok uyumlu bir kişiliğe sahip. Takımdaki herkes tarafından seviliyor. Gelecek sezon da kalmasını istiyoruz ve bunun için elimizden geleni yapacağız" açıklamasını yaptı.