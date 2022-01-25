SPOR HABERLERİ - Kadroda görmek istiyor! Beşiktaş'ın yıldızı Ajdin Hasic'e transfer kancası

Süper Lig'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu sezon bkelentilerin altında bir tablo çizen Beşiktaş'ta da çalışmalar devam ederken, takıma katılacak isimlerin yanı sıra, takımdan gönderilecek isimler de merak konusu.
Hal böyleyken birçok transfer söylentisi ortaya atılmaya devam ederken, siyah-beyazlı ekibin genç futbolcusu Ajdin Hasic için flaş bir iddia ortaya atıldı.
TRT Spor'un haberine göre; genç futbolcu Hasic'in 6 aylığına Ümraniyespor'a kiralanacağı ve evrak işlerinin birkaç gün içerisinde biteceği belirtildi.