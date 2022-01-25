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SPOR HABERLERİ - Kadroda görmek istiyor! Beşiktaş'ın yıldızı Ajdin Hasic'e transfer kancası

Spor haberleri... Süper Lig'de heyecan 23. hafta mücadeleleri ile sürerken, transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. 12 Ocak itibarıyla başlayan transfer dönemi kapsamında temaslarını sürdüren Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta kadroya katılacak isimlerin yanında kadrodan gönderilecek bazı isimler için de birçok iddia ortaya atılıyor. Bu isimlerden biri de Siyah-Beyazlılar'ın genç yıldızı Ajdin Hasic oldu. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 10:13
SPOR HABERLERİ - Kadroda görmek istiyor! Beşiktaş'ın yıldızı Ajdin Hasic'e transfer kancası

Süper Lig'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu sezon bkelentilerin altında bir tablo çizen Beşiktaş'ta da çalışmalar devam ederken, takıma katılacak isimlerin yanı sıra, takımdan gönderilecek isimler de merak konusu.

SPOR HABERLERİ - Kadroda görmek istiyor! Beşiktaş'ın yıldızı Ajdin Hasic'e transfer kancası

Hal böyleyken birçok transfer söylentisi ortaya atılmaya devam ederken, siyah-beyazlı ekibin genç futbolcusu Ajdin Hasic için flaş bir iddia ortaya atıldı.

SPOR HABERLERİ - Kadroda görmek istiyor! Beşiktaş'ın yıldızı Ajdin Hasic'e transfer kancası

TRT Spor'un haberine göre; genç futbolcu Hasic'in 6 aylığına Ümraniyespor'a kiralanacağı ve evrak işlerinin birkaç gün içerisinde biteceği belirtildi.

SPOR HABERLERİ - Kadroda görmek istiyor! Beşiktaş'ın yıldızı Ajdin Hasic'e transfer kancası

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar'ın da Hasic'i kadrosunda görmek istediği aktarıldı.

SPOR HABERLERİ - Kadroda görmek istiyor! Beşiktaş'ın yıldızı Ajdin Hasic'e transfer kancası

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR
2019-2020 sezonunun devre arasında Dinamo Zagrep'ten 180 bin Euroluk bedelle Siyah Beyazlı takıma transfer olan Boşnak futbolcunun sözleşmesi 2024 Haziran ayı sonunda bitiyor.

SPOR HABERLERİ - Kadroda görmek istiyor! Beşiktaş'ın yıldızı Ajdin Hasic'e transfer kancası

ÇAPRAZ BAĞLARI YIRTILDI
Karadağ ile Bosna Hersek arasında oynanan U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçında sakatlanan Beşiktaşlı futbolcu Ajdin Hasic'in, çapraz bağlarında yırtık nedeniyle ameliyat oldu. Yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kaldı.

SPOR HABERLERİ - Kadroda görmek istiyor! Beşiktaş'ın yıldızı Ajdin Hasic'e transfer kancası

13 MAÇTA 2 GOL
1,77 boyundaki sol ayağına sahip olan oyuncu, forvet ve sağ kanat mevkisinde forma giymektedir. 20 yaşındaki Hasic, Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezonu 13 maçta forma giyerken 2 gol kaydetti.

SPOR HABERLERİ - Kadroda görmek istiyor! Beşiktaş'ın yıldızı Ajdin Hasic'e transfer kancası

AJDIN HASIC KİMDİR?
Ajdin Hasic, 7 Ekim 2001 tarihinde Bosna Hersek'in Tuzla kentinde dünyaya geldi. Hırvatistan kulübü Dinamo Zagreb'in alt yapısında forma giymeye başlayan Ajdin Hasic, ara transfer döneminde Beşiktaş kadrosuna dahil oldu.

SPOR HABERLERİ - Kadroda görmek istiyor! Beşiktaş'ın yıldızı Ajdin Hasic'e transfer kancası

Dinamo Zagreb'e yetiştirme bedeli olarak 180 bin Euro ödendi.Ajdin Hasic'in Beşiktaş'tan başka bir takıma transfer olması durumunda oyuncunun menajerine bonservis ücretinin %50 payı verilecek.

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