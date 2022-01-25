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SPOR HABERİ - Önder Karaveli'nin milli aradaki planı belli oldu! Hücum...

Spor haberi... Süper Lig'in ilk 23 haftasını topladığı 36 puanla 6. sırada tamamlayan Beşiktaş zirveden hayli uzakta. Lige verilen milli arada eksikleri üzerine takımı çalıştıracak olan teknik direktör Önder Karaveli'nin planı da belli oldu. Karaveli'nin Antalya’da yarın başlayacak 10 günlük kampta özellikle hücum planları üzerinde yoğun çalışmalar yaptıracağı öğrenildi. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 14:04
SPOR HABERİ - Önder Karaveli'nin milli aradaki planı belli oldu! Hücum...

Beşiktaş'ta Önder Karaveli'nin göreve gelişinin ardından birçok sıkıntı giderildi ancak gol yollarındaki probleme henüz çare bulunamadı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Batshuayi'nin takım savunmasına sıkça yardımcı olduğu için gol vuruşu yapması gereken anlarda zayıf kaldığını tespit eden teknik heyet, yeni formüller üzerinde duruyor. Teknik Direktör Önder Karaveli Antalya'da yarın başlayacak 10 günlük kampta özellikle hücum planları üzerinde yoğun çalışmalar yaptıracak.

BİR GOLCÜ DAHA
Orta sahada kurguyu değiştirmeyi düşünen Karaveli'nin, çift ön liberolu sisteme geçmeyi düşündüğü öğrenildi. Bu sayede Batshuayi'den daha fazla verim alınması planlanıyor. Hücum varyasyonları konusunda orta saha oyuncularını da dinleyecek olan genç teknik adam, futbolcuların görüşlerine göre sistemde değişiklik yapmayı düşünüyor. Öte yandan kadroya bir golcü takviyesi yapmak isteyen yönetim, transferi kampa yetiştirmek için çaba harcıyor.

'ONU KAZANMALIYIZ'
Bu sezon beklenen performansı gösteremeyen Alex Teixeira'nın kazanılması için harekete geçildi. Malatya deplasmanında 1 gol atan Brezilyalı yıldızdan daha fazla verim alınması gerektiğini düşünen siyah beyazlı yöneticiler, Teknik Direktör Önder Karaveli'nin bu sıkıntıyı gidermesini istedi.

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