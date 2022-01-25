Hem beğenmiyorlar hem vazgeçmiyorlar

Beşiktaş'ta Batshuayi sert eleştirilere maruz kalsa da Belçikalı forvet hem attığı goller, hem de yaptığı asistlerle her hafta siyah-beyazlılara ekstra puanlar getirmeye devam ediyor. Bu sezon attığı 9 golle 12 puana, 4 asistle de 5 puana direkt katkı veren Batsman, toplamda 17 puana direkt katkı sağladı.
Beşiktaş'ta Batshuayi sert eleştirilere maruz kalsa da Belçikalı forvet hem attığı goller, hem de yaptığı asistlerle her hafta siyah-beyazlılara ekstra puanlar getirmeye devam ediyor. Bu sezon attığı 9 golle 12 puana, 4 asistle de 5 puana direkt katkı veren Batsman, toplamda 17 puana direkt katkı sağladı. Toplaman 36 puanın neredeyse yarısına katkı verdi. Ayrıca Beşiktaş'ın attığı 34 golün 13'üne doğrudan etki etti. Beşiktaş yönetimi, Chelsea ile Batshuayi konusunda ön görüşmeler yaptı. Eğer Ghezzal gibi aynı şartlar oluşursa, Batsman'ın bonservisi alınacak. Siyah- beyazlı yönetimin Belçikalı golcü için düşündüğü rakam 2.5 milyon euro civarında.