Haberler Beşiktaş Hem beğenmiyorlar hem vazgeçmiyorlar

Hem beğenmiyorlar hem vazgeçmiyorlar

Beşiktaş'ta Batshuayi sert eleştirilere maruz kalsa da Belçikalı forvet hem attığı goller, hem de yaptığı asistlerle her hafta siyah-beyazlılara ekstra puanlar getirmeye devam ediyor. Bu sezon attığı 9 golle 12 puana, 4 asistle de 5 puana direkt katkı veren Batsman, toplamda 17 puana direkt katkı sağladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 06:50
Hem beğenmiyorlar hem vazgeçmiyorlar
Beşiktaş'ta Batshuayi sert eleştirilere maruz kalsa da Belçikalı forvet hem attığı goller, hem de yaptığı asistlerle her hafta siyah-beyazlılara ekstra puanlar getirmeye devam ediyor. Bu sezon attığı 9 golle 12 puana, 4 asistle de 5 puana direkt katkı veren Batsman, toplamda 17 puana direkt katkı sağladı. Toplaman 36 puanın neredeyse yarısına katkı verdi. Ayrıca Beşiktaş'ın attığı 34 golün 13'üne doğrudan etki etti. Beşiktaş yönetimi, Chelsea ile Batshuayi konusunda ön görüşmeler yaptı. Eğer Ghezzal gibi aynı şartlar oluşursa, Batsman'ın bonservisi alınacak. Siyah- beyazlı yönetimin Belçikalı golcü için düşündüğü rakam 2.5 milyon euro civarında.
DİĞER
Menajerimi Ara'nın yıldızı Deniz Can Aktaş'ı oyuncu olarak tanıdık ama…
Türk sinemasının efsane ismi Fatma Girik hayata veda etti! Son sözleri herkesi derinden etkiledi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor