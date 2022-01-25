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Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup dönemi kapanıyor mu? Transferde flaş gelişme

Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'a Süper Lig'den talip çıktı. Son haftalarda çıkış yakalayan Göztepe'nin, 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ve transfer teklifini ilettiği ifade edildi. Siyah-beyazlıların yapılan teklife olumlu yanıt verdiği öğrenildi. Transferde gözler Göztepe ile Oğuzhan arasında yapılacak görüşmeye çevrildi. İşte flaş gelişmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 10:46
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup dönemi kapanıyor mu? Transferde flaş gelişme

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Göztepe, transferde durmuyor. Uzun lig maratonunda kadroda alternatif yaratmak isteyen Göz-Göz, orta sahaya takviye için Beşiktaş'ın kapısını çaldı.

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup dönemi kapanıyor mu? Transferde flaş gelişme

GÖZTEPE'DEN OĞUZHAN'A KANCA!
Yeni Asır'ın haberine göre; İzmir ekibi, siyah-beyazlı ekibin yıldız ismi Oğuzhan Özyakup'a kancayı taktı. Kara Kartal'da bu sezon beklenen performansın uzağında kalan ve gönderilmesi gündeme gelen 29 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılı kurmaylar harekete geçti.

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup dönemi kapanıyor mu? Transferde flaş gelişme

Teknik direktör Nestor El Maestro'nun mevcut kadroda Soner Aydoğdu'nun alternatifinin olmaması nedeniyle Oğuzhan'ın transferine büyük önem verdiği öğrenildi. Oğuzhan ile menajeri kanalıyla bağlantıya geçen yönetim, futbolcunun nabzını yokladı.

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup dönemi kapanıyor mu? Transferde flaş gelişme

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldızın, yeniden çıkış yakalamak için Göztepe'nin teklifine olumlu bakabileceği belirtildi. Beşiktaş'ın da Göztepe'nin teklifine olumlu yanıt verdiği öğrenilirken sarı-kırmızılı kurmaylar maddi şartları görüşmek için Oğuzhan'ın menajeri ile masaya oturmayı planlıyor.

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup dönemi kapanıyor mu? Transferde flaş gelişme

Kariyerinde Arsenal ve Feyenoord formalarını da terleten Oğuzhan, 10 sezon forma giydiği Beşiktaş'ta 4 şampiyonluk yaşadı. Oğuzhan, siyah-beyazlı ekipte 2015-16, 2016-17 ve geçen sezon Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşadı. Oğuzhan ayrıca takımıyla geçen sezon Türkiye Kupası ve bu sezon da Süper Kupa'yı kaldırdı. Kariyerinde 315 maça çıkıp 37 gol kaydeden futbolcu, Türkiye A Milli Takımı ile de 43 maça çıkıp bir gol attı.

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