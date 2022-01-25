Beşiktaş'ta acil stoper aranıyor!

Beşiktaş'ta gözler defansa çevrilirken, görünen o ki gelecek sezon stoper hattı tamamen değişecek. İstifa eden Sergen Yalçın'ın istemediği Montero'ya, Önder Karaveli de ısınamadı. Beşiktaş'ın hocası, İspanyol stoperi kadroda düşünmüyor.

Öyle ki herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen Montero'yu yedek bekletip, Necip Uysal'ı stoper olarak sahaya sürüyor. Karaveli'nin İspanyol stoper için olumlu bir raporu yok. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Domagoj Vida ile bugüne kadar uzatma konusunda bir ilerleme kaydedilmedi.