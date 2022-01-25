Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta acil stoper aranıyor!

Beşiktaş'ta acil stoper aranıyor!

Montero’nun kadroda düşünülmediği Beşiktaş’ta Domagoj Vida’nın da sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Siyah-beyazlı yönetim, bu gelişmeler göz önüne alındığında kadroya en az 2 stoper takviyesi planlıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 06:50
Beşiktaş'ta acil stoper aranıyor!

Beşiktaş'ta gözler defansa çevrilirken, görünen o ki gelecek sezon stoper hattı tamamen değişecek. İstifa eden Sergen Yalçın'ın istemediği Montero'ya, Önder Karaveli de ısınamadı. Beşiktaş'ın hocası, İspanyol stoperi kadroda düşünmüyor.

Beşiktaş'ta acil stoper aranıyor!

Öyle ki herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen Montero'yu yedek bekletip, Necip Uysal'ı stoper olarak sahaya sürüyor. Karaveli'nin İspanyol stoper için olumlu bir raporu yok. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Domagoj Vida ile bugüne kadar uzatma konusunda bir ilerleme kaydedilmedi.

Beşiktaş'ta acil stoper aranıyor!

Welinton'un da önümüzdeki sezon olup olmayacağı, sezon sonuna kadar göstereceği performansa bağlı. Montero, Vida ve Welinton'un durumuna göre Beşiktaş en az stoper transferi birden yapmak zorunda kalabilir. Yönetim, teknik heyetin raporuna göre bu bölge için girişimlerini hızlandıracak.

DİĞER
Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oldu! İngiltere Premier Lig'e imza atıyor...
Türk sinemasının efsane ismi Fatma Girik hayata veda etti! Son sözleri herkesi derinden etkiledi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor