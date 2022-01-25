Beşiktaş'ta acil stoper aranıyor!

Beşiktaş'ta gözler defansa çevrilirken, görünen o ki gelecek sezon stoper hattı tamamen değişecek. İstifa eden Sergen Yalçın'ın istemediği Montero'ya, Önder Karaveli de ısınamadı. Beşiktaş'ın hocası, İspanyol stoperi kadroda düşünmüyor.
Öyle ki herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen Montero'yu yedek bekletip, Necip Uysal'ı stoper olarak sahaya sürüyor. Karaveli'nin İspanyol stoper için olumlu bir raporu yok. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Domagoj Vida ile bugüne kadar uzatma konusunda bir ilerleme kaydedilmedi.
Welinton'un da önümüzdeki sezon olup olmayacağı, sezon sonuna kadar göstereceği performansa bağlı. Montero, Vida ve Welinton'un durumuna göre Beşiktaş en az stoper transferi birden yapmak zorunda kalabilir. Yönetim, teknik heyetin raporuna göre bu bölge için girişimlerini hızlandıracak.
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