Beşiktaş resmen açıkladı! Vida, Larin ve Güven Yalçın...

LARIN SÖZLEŞME İMZALAMAYA YANAŞMADIĞI İÇİN Mİ OYNAMADI? "Aslında sorunun içinde cevabı da var. Cumartesi oynadık maçı, 13.30'da oynadık. Öncesinde Karagümrük maçında ilk 11'deydi Larin . Eğer öyle bir şey olsa neden Karagümrük maçında oynasın. Yarın öbür gün göreceksiniz ki eminim yine 11'de olacaktır.

Çünkü önemli bir oyuncu Larin. Bir kere bu yorumlar Önder hocaya çok büyük saygısızlık yani. Bizim yönetim kurulumuzun, benim şahsen Önder hocanın kararlarına karşımam, onu yorumlamam diye bir şey söz konusu olamaz. Kendisi takımın teknik patronudur, ekibiyle beraber bir plan yapar, hafta boyunca antrenmanlar çerçevesinde görmüş olduğu, planlamış olduğu hedefler çerçevesinde bir karar verir. Bu haftaki kararları da tamamen öyleydi."