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Beşiktaş resmen açıkladı! Vida, Larin ve Güven Yalçın...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, flaş bir açıklamada bulundu. Sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek Domagoj Vida, Cyle Larin ve Güven Yalçın'ın geleceğine ilişkin konuşan kazancı, önemli detaylar verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 13:44
Beşiktaş resmen açıkladı! Vida, Larin ve Güven Yalçın...

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, siyah beyazlılardaki iç transfer dair önemli gelişmeleri paylaştı. Kazancı, Vida, Larin ve Güven Yalçın'ın geleceğine ilişkin konuştu. İşte o sözler...

Beşiktaş resmen açıkladı! Vida, Larin ve Güven Yalçın...

"Yoğun şekilde görüşmelerimiz devam ediyor. Sezon başından beri aslında aralıklarla bu görüşmeleri yaptık. Tabi bir yandan da çok yoğun bir maç trafiği var. Bu milli arada da tekrardan görüşeceğiz. İnşallah her üçü için de doğru ekonomik şartlar olursa devam ederiz. Neden olmasın.

Beşiktaş resmen açıkladı! Vida, Larin ve Güven Yalçın...

Üçü de takımımız için önemli oyuncular, planlamamızda yer alabilecek oyuncular. Sezon sonuna doğru inşallah tekrardan hepsiyle anlaşmış oluruz. Ama anlaşamazsak da mutlaka alternatiflere doğru yönlenmek zorundayız."

Beşiktaş resmen açıkladı! Vida, Larin ve Güven Yalçın...

LARIN SÖZLEŞME İMZALAMAYA YANAŞMADIĞI İÇİN Mİ OYNAMADI?
"Aslında sorunun içinde cevabı da var. Cumartesi oynadık maçı, 13.30'da oynadık. Öncesinde Karagümrük maçında ilk 11'deydi Larin. Eğer öyle bir şey olsa neden Karagümrük maçında oynasın. Yarın öbür gün göreceksiniz ki eminim yine 11'de olacaktır.

Beşiktaş resmen açıkladı! Vida, Larin ve Güven Yalçın...

Çünkü önemli bir oyuncu Larin. Bir kere bu yorumlar Önder hocaya çok büyük saygısızlık yani. Bizim yönetim kurulumuzun, benim şahsen Önder hocanın kararlarına karşımam, onu yorumlamam diye bir şey söz konusu olamaz. Kendisi takımın teknik patronudur, ekibiyle beraber bir plan yapar, hafta boyunca antrenmanlar çerçevesinde görmüş olduğu, planlamış olduğu hedefler çerçevesinde bir karar verir. Bu haftaki kararları da tamamen öyleydi."

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