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SPOR HABERLERİ - Beşiktaş'ta operasyon başladı! 8 isim...

Spor haberi... Süper Lig'de heyecan sürerken, bu sezon beklentilerin hayli uzağında bir performans sergileyen Beşiktaş'ta yönetim kolları sıvadı. 6 Şubat'ta Antalyaspor ile karşılaşacak Siyah-beyazlılar, bu süre zarfında kadroda büyük bir operasyon yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 10:42
SPOR HABERLERİ - Beşiktaş'ta operasyon başladı! 8 isim...

Beşiktaş 1-1'lik Yeni Malatyaspor beraberliğinin ardından 2 haftalık araya girmişti. Süper Lig 'deki sıradaki maçına 6 Şubat'taki Antalyaspor karşılaşmasıyla çıkacak olan Siyah-Beyazlılar'da yönetim, bu arada kadroda büyük bir operasyona imza atmayı amaçlıyor.

SPOR HABERLERİ - Beşiktaş'ta operasyon başladı! 8 isim...

Bu doğrultuda ilk olarak kadro dışı konumda bulunan; Fabrice N'Sakala, Douglas, Jeremain Lens ve Adem Ljajic'le bir kez daha görüşülecek.

SPOR HABERLERİ - Beşiktaş'ta operasyon başladı! 8 isim...
5 MİLYON EUROLUK MALİYET
Yönetim, bu 4 oyuncuyla son bir pazarlık yapıp kullanmadığı isimlerle bağını koparmayı planlıyor.
SPOR HABERLERİ - Beşiktaş'ta operasyon başladı! 8 isim...

Ljajic'in 2.1 milyon euro, Lens'in 1 milyon 250 bin euro, Douglas'ın 500 bin euro ve N'Sakala'nın da 350 bin euroluk yarım dönem maliyeti bulunuyor. Yönetim, neredeyse 5 milyon euroya ulaşan maliyetten en az kayıpla kurtulmayı amaçlıyor.

SPOR HABERLERİ - Beşiktaş'ta operasyon başladı! 8 isim...
VIDA'YA AYRILIK İÇİN GÖRÜŞME İZİN
Siyah-Beyazlılar, sezon sonunda kontratı bitecek Domagoj Vida'yla devre arasında yollarını ayırmaya yeşil ışık yakmıştı. Hırvat stoperin 1 milyon 750 bin euroluk ikinci yarı hak edişini bırakması halinde bedelsiz ayrılığına olumlu bakan yönetim, tecrübeli savunmacıdan haber bekliyor.
SPOR HABERLERİ - Beşiktaş'ta operasyon başladı! 8 isim...

İngiliz ekibi Watford başta olmak üzere birçok isimle temas halinde bulunan Vida, bir takımla anlaşma sağlayabilirse devre arasında ayrılacak. Beşiktaş , bu ihtimal halinde kadrosuna yeni bir golcü kazandırmak için düğmeye basacak. Başakşehir'den Okaka ismi gündeme gelebilir.

SPOR HABERLERİ - Beşiktaş'ta operasyon başladı! 8 isim...
GÜVEN'E 200 BİN EURO ZAM
Beşiktaş yönetimi, kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Güven Yalçın'la bu arada kontrat uzatmak için çalışmalara başladı. Genç forvetin 100 bin Euro'luk maaşının 300 bin Euro'ya çıkarılması konusunda 3 yıllık bir paket hazırlayan idareciler, teklifi oyuncunun temsilcisine iletti.
SPOR HABERLERİ - Beşiktaş'ta operasyon başladı! 8 isim...

Kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeyi planlayan Güven'in bu öneriye olumlu yanıt vermesi bekleniyor. Kulüple sezon sonunda kontratı bitecek bir diğer isim Can Bozdoğan'ın ise sezon sonunda 1.8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun kullanılıp Schalke'den bonservisinin alınması bekleniyor.

SPOR HABERLERİ - Beşiktaş'ta operasyon başladı! 8 isim...
ERSİN VE RIDVAN'A ZAM
Kulübün öz kaynak düzeninden yetişen Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz, 2 sezonluk süreçte 3 kupa kaldırmıştı. Sözleşmeleri 2023'ün Mayıs sonunda bitecek olan 2 futbolcu için de yönetimin çalışması var.
SPOR HABERLERİ - Beşiktaş'ta operasyon başladı! 8 isim...

İdareciler, ilk 11'in değişilmez 2 ismiyle kontrat yenilemek için düğmeye bastı. İki genç isimle yapılan temaslarda oyuncuların da yola devam konusunda yapıcı bir tutum takındığı kaydedilirken, kontrat yenileme konusunun yakın zamanda resmiyet kazanması planlanıyor.

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