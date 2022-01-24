SPOR HABERLERİ - Beşiktaş'ta operasyon başladı! 8 isim...

Ljajic'in 2.1 milyon euro, Lens'in 1 milyon 250 bin euro, Douglas'ın 500 bin euro ve N'Sakala'nın da 350 bin euroluk yarım dönem maliyeti bulunuyor. Yönetim, neredeyse 5 milyon euroya ulaşan maliyetten en az kayıpla kurtulmayı amaçlıyor.
VIDA'YA AYRILIK İÇİN GÖRÜŞME İZİN
Siyah-Beyazlılar, sezon sonunda kontratı bitecek Domagoj Vida'yla devre arasında yollarını ayırmaya yeşil ışık yakmıştı. Hırvat stoperin 1 milyon 750 bin euroluk ikinci yarı hak edişini bırakması halinde bedelsiz ayrılığına olumlu bakan yönetim, tecrübeli savunmacıdan haber bekliyor.
İngiliz ekibi Watford başta olmak üzere birçok isimle temas halinde bulunan Vida, bir takımla anlaşma sağlayabilirse devre arasında ayrılacak. Beşiktaş , bu ihtimal halinde kadrosuna yeni bir golcü kazandırmak için düğmeye basacak. Başakşehir'den Okaka ismi gündeme gelebilir.