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Miralem Pjanic Beşiktaş'ı istiyor! Yönetimden 2 şart

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic, kariyerini siyah-beyazlı takımda sürdürmek istediğini yönetime iletti. Oyuncunun 9 milyon Euro'luk maaşının 2 milyon 750 bin Euro'luk kısmını karşılayan Kartal, bu rakamı, 2 milyon Euro seviyelerine çekmek istiyor. Bu nedenle Pjanic-Barcelona görüşmeleri büyük önem taşıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 07:11
Miralem Pjanic Beşiktaş'ı istiyor! Yönetimden 2 şart

Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic, kariyerini siyah-beyazlı takımda sürdürmek istediğini yönetime iletti. Sabah'ın haberine göre, Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi de performansından memnun olduğu oyuncuyu 1 yıl daha kiralamaya sıcak bakıyor. Ancak siyah-beyazlıların bu transfer için öne sürdüğü iki şart var…

Miralem Pjanic Beşiktaş'ı istiyor! Yönetimden 2 şart

Birincisi, Pjanic kulübü Barcelona ile pazarlıkları bizzat kendisi yürütecek. İkincisi ise 9 milyon Euro maaşı olan ve bunun 2 milyon 750 bin Euro'luk kısmını Beşiktaş'tan alan 31 yaşındaki futbolcu ve Barcelona indirime gidecek…

Miralem Pjanic Beşiktaş'ı istiyor! Yönetimden 2 şart

Pjanic, ilk şartı kabul ederken diğeri Barcelona ile yapacağı görüşmelerde netlik kazanacak. İspanyol kulübü, Beşiktaş'ın ödemek istediği 2 milyon Euro'yu kabul eder, geri kalan kısmı bir kez daha kendisi tamamlamaya "Evet" derse bu transfer gerçekleşecek.

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