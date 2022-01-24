Miralem Pjanic Beşiktaş'ı istiyor! Yönetimden 2 şart

Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic, kariyerini siyah-beyazlı takımda sürdürmek istediğini yönetime iletti. Sabah'ın haberine göre, Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi de performansından memnun olduğu oyuncuyu 1 yıl daha kiralamaya sıcak bakıyor. Ancak siyah-beyazlıların bu transfer için öne sürdüğü iki şart var…

Birincisi, Pjanic kulübü Barcelona ile pazarlıkları bizzat kendisi yürütecek. İkincisi ise 9 milyon Euro maaşı olan ve bunun 2 milyon 750 bin Euro'luk kısmını Beşiktaş'tan alan 31 yaşındaki futbolcu ve Barcelona indirime gidecek…