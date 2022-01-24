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Beşiktaş'ta Josef seferberliği!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Josef seferberliği yaşanıyor. Malatya’da sakatlanan Brezilyalı'da gerilme ve kanama tespit edildi. Usta krampon, milli ara sonrası Antalyaspor maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'ta Josef seferberliği!

Beşiktaş, Yeni Malatya maçında sakatlanıp oyundan çıkan Brezilyalı futbolcu Josef'in sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama bulguları tespit edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynadığı müsabaka sırasında uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı sebebiyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Josef'in MR'ında sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir" denildi. Tedavisine başlanan tecrübeli orta saha milli ara sonrası oynanacak Atalyaspor maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

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