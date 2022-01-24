BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Başakşehir'in yıldızı Stefano Okaka'yı istiyor!

Beşiktaş lige verilen arada kadrosuna çok önemli bir takviye yapmak için kolları sıvadı.

Uzun süredir kadro dışı olan ve yıllık ücreti 3.2 milyon euro olan Boşnak asıllı yıldızı Başakşehir de istiyor. Ancak yıllık ücretinin yarısının ödendiği Ljajic, "Kalan 1.6 milyon euro yerine bana 1 milyon euro verin gideyim" şartını öne sürüyor.