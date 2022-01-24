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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Başakşehir'in yıldızı Stefano Okaka'yı istiyor!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de zirvenin gerisinde kalan ve maçlarda golcü sıkıntısı çeken Beşiktaş, ara transferde önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların gündemine Başakşehir'den Stefano Okaka'yı aldığı ve transferi takasla bitirmeyi planladığı kaydedildi. İşte detaylar... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 10:08
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Başakşehir'in yıldızı Stefano Okaka'yı istiyor!

Beşiktaş lige verilen arada kadrosuna çok önemli bir takviye yapmak için kolları sıvadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Başakşehir'in yıldızı Stefano Okaka'yı istiyor!

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre gol yollarında sıkıntı çeken siyah-beyazlılar, Başakşehir'in yıldızı Stefano Okaka'yı kadrosuna katmak istiyor. Takasta kullanılmak istenen isim ise Adem Ljajic…

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Başakşehir'in yıldızı Stefano Okaka'yı istiyor!

Uzun süredir kadro dışı olan ve yıllık ücreti 3.2 milyon euro olan Boşnak asıllı yıldızı Başakşehir de istiyor. Ancak yıllık ücretinin yarısının ödendiği Ljajic, "Kalan 1.6 milyon euro yerine bana 1 milyon euro verin gideyim" şartını öne sürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Başakşehir'in yıldızı Stefano Okaka'yı istiyor!

Takasın gerçekleşmesi durumunda Başakşehir'den 600 bin euro kazanacak olan 30 yaşındaki oyuncunun bu isteği Beşiktaş yönetimi tarafından kabul edilmedi. Boşnak asıllı yıldızın menajeriyle görüşmeler devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Başakşehir'in yıldızı Stefano Okaka'yı istiyor!

Sergen Yalçın döneminde kadro dışı bırakılan ve Önder Karaveli'nin göreve başlamasıyla takıma dönmeyi bekleyen Ljajic, istediğini bulamamıştı. Ljajic'in, yönetimle yapacağı son görüşmede daha fazla ısrar etmemesi ve anlaşmaya varması bekleniyor.

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