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BEŞİKTAŞ HABERİ: Kaan Ayhan işi arapsaçı! İtalyanlar yine yan çizdi

Son dakika spor haberi: Sassuolo, milli futbolcu Kaan Ayhan'ı ne oynatıyor ne gitmesine izin veriyor. Daha önce kiralanmasına sıcak bakılan Kaan için son açıklama yine olumsuz. 27 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'a gelmeyi istiyor. Ancak Çizme ekibi sürekli yan çiziyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERİ: Kaan Ayhan işi arapsaçı! İtalyanlar yine yan çizdi

Siyah beyazlı kulübün sezon başından bu yana kadrosuna katmak için uğraştığı Kaan Ayhan transferi bir türlü sonuca varmıyor. Kulübü Sassuolo ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki stoper, İtalyanlardan kendisine kiralama konusunda kolaylık gösterilmesini böylece Beşiktaş'a gelmeyi istiyor. Ancak Çizme ekibi sürekli yan çiziyor. Oyuncuya önce ayrılma izni veren Sassuolo yönetimi ardından kararından vazgeçiyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kaan Ayhan işi arapsaçı! İtalyanlar yine yan çizdi

GALATASARAY DA İSTİYORDU
Daha önce Kaan'a kolaylık sağlayacağını açıklayan İtalyan yetkililer yine çelişkili bir ifade kullandı. Sassuolo CEO'su Giovanni Carnevali, Kaan Ayhan'ın takımda kalacağını, oyuncuyu bırakmak istemediklerini belirtti.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kaan Ayhan işi arapsaçı! İtalyanlar yine yan çizdi

Bu sezon Sassuolo formasıyla toplam 12 maçta süre alabilen Kaan Ayhan ile Galatasaray da ilgilenmiş ancak bir sonuca ulaşamamıştı. Ayrıca Football News 24 sitesi de Kaan'ın sezonu kesinlikle İtalya'da bitireceği bilgisini paylaştı.

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