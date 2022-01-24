BEŞİKTAŞ HABERİ: Kaan Ayhan işi arapsaçı! İtalyanlar yine yan çizdi

Siyah beyazlı kulübün sezon başından bu yana kadrosuna katmak için uğraştığı Kaan Ayhan transferi bir türlü sonuca varmıyor. Kulübü Sassuolo ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki stoper, İtalyanlardan kendisine kiralama konusunda kolaylık gösterilmesini böylece Beşiktaş'a gelmeyi istiyor. Ancak Çizme ekibi sürekli yan çiziyor. Oyuncuya önce ayrılma izni veren Sassuolo yönetimi ardından kararından vazgeçiyor.





GALATASARAY DA İSTİYORDU

Daha önce Kaan'a kolaylık sağlayacağını açıklayan İtalyan yetkililer yine çelişkili bir ifade kullandı. Sassuolo CEO'su Giovanni Carnevali, Kaan Ayhan'ın takımda kalacağını, oyuncuyu bırakmak istemediklerini belirtti.



