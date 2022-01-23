Rachid Ghezzal: Son 15 dakika düşüyoruz

Beşıiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal maç sonrası çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Ghezzal, "Üzgünüz. Burada kazanmayı çok istiyorduk, bu beraberlik bizim için kötü sonuç. İkinci golü atsak maç bitecektik ama atamadık. Sonrasında penaltı golüyle penaltı kaybettik. Özellikle son 15 dakikada düşüşe geçmemizin nedenini açıklamak zor. Maçı erken bitirmek gerek. Son bölümü daha kolay oynamanız gerekiyor. Çünkü maç 1-0 olduğunda skoru korumak için çok fazla enerji harcıyoruz" dedi.



'BİTİRİCİ DEĞİLİZ'

Cezayirli yıldız bitiricilik konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Bitiricilik sorunumuzun olduğu gerçek. 10 numara, kanat oynarım, fark etmez. Zaten çok fazla içeri girerek oynuyorum. Kapanan rakiplere karşı gol atmak kolay olmuyor. Çalışmaya devam edeceğiz" dedi.