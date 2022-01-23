Kazanmayı hak etmiştik

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, 1-1 karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada galibiyeti kaçıran tarafın kendileri olduğunu söyleyerek kaçan 2 puana üzüldüğünü dile getirdi. Siyah beyazlı çalıştırıcı "İkinci golü bulamamak oyunun böyle bitmesine sebep oldu. İkinci golü bulamadığınız sürece rakibin bazı atakları sizin kalenizde tehlikeli durumlara ulaşabiliyor. Direkten dönen toplar vardı, iyi olmayan vuruşlar vardı. Sonuç olarak deplasmanda kazanmayı bize umut ettiren bir oyundan beraberlikle ayrıldık. 2 puan kaybederek dönüyoruz" dedi.



ATİBA VE PJANİC SAYESİNDE

Karaveli şöyle devam etti: İlk yarı rakibin kalemizde Mustafa Eskihellaç ile tek bir pozisyonu var. Biz topun bizde kalmasını, biraz daha hızlı pası istemiştik oyuncularımızdan. Rakibimizin kapalı savunmasına rağmen çok fazla gol pozisyonu bulduk. Ama orada da kontrol hataları, vuruş hataları yaptık. Atiba ve Pjanic, oyuna hakim olmamızda başrolü oynadılar. Golden sonra Güven'i ve Emirhan'ı oyuna aldık. Defansif oyuncularla sahada olalım istedik, aslında planladığımız gibi de oldu. Ama sonuca ulaşamadık.



Ev sahibi Yeni Malatyaspor dünkü maçta Beşiktaş'a karşı bir ilki gerçekleştirdi. Yeni Malatyaspor, 2017-2018 sezonundan bu yana ilk kez siyah beyazlı takımı konuk ettiği bir Süper Lig karşılaşmasından puanla ayrıldı. Adem de Beşiktaş'a karşı ilk golünü kaydetti.



Malatya'nın stoperi Sadık Çiftpınar, 1 puanın önemli olduğunu söyledi. Sadık "Beşiktaş büyük bir camia. Onlara saygı duyuyoruz, artık her takıma karşı kazanmak için çıkıyoruz. Şanslar da bulduk ama atamadık. Büyük takımlardan alınan puan önemlidir" ifadelerini kullandı.



3 topu direkten dönen Beşiktaş, bu alanda ligin en şanssız iki takımından biri durumunda. Kara Kartallar, Gaziantep FK ile birlikte bu sezon Süper Lig'de en fazla şutu direkten dönen dönen takım. Beşiktaş ve Antep'in 14 şutları direkten döndü.