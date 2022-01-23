Josef sakatlandı!

Beşiktaş'ta Josef de Souza sakatlandı. Malatya deplasmanındaki maça ilk 11'de başlayan Brezilyalı oyuncu, ilk yarının bitimine dakikalar kala orta sahada kendini yere bıraktı. Sol arka adalesinden bir sakatlık geçiren sambacı, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemedi ve yerini Atiba Hutchinson'a bıraktı. Josef de Souza'nın durumunun, bugün İstanbul'da yapılacak olan detaylı kontrolün ardından netleşeceği ifade edildi. İlk gelen bilgilere göre Josef'in Antalya maçına yetişmesi bekleniyor.