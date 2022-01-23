Haberler Beşiktaş Josef sakatlandı!

Josef sakatlandı!

Beşiktaş'ta Josef de Souza sakatlandı. Malatya deplasmanındaki maça ilk 11'de başlayan Brezilyalı oyuncu, ilk yarının bitimine dakikalar kala orta sahada kendini yere bıraktı. Sol arka adalesinden bir sakatlık geçiren sambacı, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemedi ve yerini Atiba Hutchinson'a bıraktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 06:50
Josef sakatlandı!

Beşiktaş'ta Josef de Souza sakatlandı. Malatya deplasmanındaki maça ilk 11'de başlayan Brezilyalı oyuncu, ilk yarının bitimine dakikalar kala orta sahada kendini yere bıraktı. Sol arka adalesinden bir sakatlık geçiren sambacı, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemedi ve yerini Atiba Hutchinson'a bıraktı. Josef de Souza'nın durumunun, bugün İstanbul'da yapılacak olan detaylı kontrolün ardından netleşeceği ifade edildi. İlk gelen bilgilere göre Josef'in Antalya maçına yetişmesi bekleniyor.

DİĞER
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran soru! Kim Milyoner Olmak İster’de ünlü sunucunun yaşını sorarak…
Kırşehir'de sağlık ekibi hastaya oksijen tüpünü omzunda taşıyarak ulaştırdı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor