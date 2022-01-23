Direkleri dövdüler

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş mücadelesine resmen direkler damga vurdu. Ev sahibi ekibin 1, Beşiktaş'ın ise tam 3 topu direkten döndü. Bunlardan ilki ilk yarıda yaşandı. 25'te Malatyalı Mustafa Eskihellaç ceza sahası dışından sert bir şut çıkardı; meşin yuvarlak üst direkte patladı.

76'da ise bu kez Beşiktaşlı genç Emirhan direğe takıldı. Güven'in ceza sahasına yaptığı ortada topu alan Batshuayi'nin ön direğe çıkarttığı topa dokunan Emirhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. 89'da da Beşiktaş'ın bu kez arka arkaya 2 şutunda direkler gole izin vermedi. Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşa yükselen Vida'nın kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu takip eden Batshuay'in volesinde top yine direğe çarparak auta çıktı.