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Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Josef de Souza... (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Josef de Souza'nın sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 12:32 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 12:36
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Josef de Souza... (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Josef de Souza'nın sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı müsabaka sırasında uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı sebebiyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Josef de Souza, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun sol uyluk arka adalesinde (semimembranosus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Josef de Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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