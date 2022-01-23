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Beşiktaş'a Malatya freni

Siyah-beyazlılar Alex’le öne geçtiği maçta Adem Büyük’ün penaltıdan attığı golle 1 puana razı oldu... Beşiktaş’ta Emirhan, Vida ve Batshuayi; Malatya’da da Mustafa direğe takıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 06:50
Beşiktaş'a Malatya freni

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 23. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 45 dakikalık bu periyotta siyah-beyazlılar 11'de Alex Teixeira ve 14'te de Mitchy Batshuayi iki net gol pozisyonu buldu, ancak yıldız futbolcular topu filelere gönderemeyi başaramadı. Evsahibi Malatyaspor da ilk yarıda fazla etkili olamasa da 25'te Mustafa'nın şutu direkten geri geldi ve devre golsüz eşitlikle sona erdi.

VAR SONRASI PENALTI
İkinci yarıda iki takım da daha istekliydi. 61'de Batshuayi'nin ortasında Alex topu filelere göndererek Beşiktaş'ı öne geçirdi. 77'de Emirhan'ın yakın mesafeden şutu direkten geri geldi. 81'de Necip-Tetteh ikili mücadelesinden, VAR uyarısı sonrası penaltı kararı çıktı ve Adem Büyük topu filelere gönderdi. 89'da Rıdvan'ın ortasında önce Vida'nın kafa vuruşu, ardından Batshuayi'nin şutu direkten geri dönünde karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Beşiktaş altın değerinde 2 puanı Malatya'da bırakmış oldu.

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