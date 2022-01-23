BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Her neyse… Beşiktaş böyle bir takım, herhangi bir maçı 1-0 kazanması neredeyse imkansız, çünkü mutlaka bir gol yer, nitekim yediler. Gelelim Necip'e… Kardeşim Allah aşkına topa ayak uzatırken o ayağının nereye gittiğine bir bak! Hedefinde top olsun, öylesine ayak uzatılmaz. Uzatırsan eyyamcılara çanak tutmuş olursun, sonucu da böyle olur. Peki verilen penaltı kararı doğru mu, bana göre değil! Ayağa temas var ama kesinlikle oyuncu kendini dönerek yere atıyor. Hakem de yedi, hem numarayı, hem de Beşiktaş'ı.
SİNAN VARDAR - KAÇAN 2 PUANDAN DAHA FAZLASI
Beşiktaş şartlar ne olursa olsun Yeni Malatyaspor'u yenmeliydi. Son haftalardaki çıkışın dünkü 3 puanla anlamı olacaktı. Dünkü beraberlik; kaçan 2 puandan çok fazlası. Tabii ki 3 topun direkten dönmesi büyük şanssızlıktı ama ne söylesek fazlası yok. Beşiktaş maça oldukça coşkulu başladı. Siyah-beyazlı takım Rıdvan Yılmaz, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'in hızlı hücumlarıyla rakibine bindirmelerle pozisyonlar da bulmayı başardı.
Formda Batshuayi'nin de harika bindirmeleriyle Beşiktaş oyunu rakip sahaya yıkmaya yıktı. Kenan Karaman ise yine yokları oynadı. Larin galiba yeni sözleşmeye imza atmadığı için yine yedekti. Dün Larin olsaydı büyük ihtimalle bugün onun gollerini ve Beşiktaş'ın farklı galibiyetini konuşuyor olurduk. Bunu da bir yere yazalım. Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli son 30'a girilirken tam Alex ve Kenan'ı oyundan alacakken Alex'in golü atması Beşiktaş'ı rahatlattı. Alex Teixeira kaliteli bir kumaş ama hala kocaman bir soru işareti.