Alex Teixeira: 3-0 kazanırdık

Beşiktaş'ın dünkü maçta tek golünü atan isim olan Alex Teixeira, Malatyaspor karşılaşmasının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, "Gol attığım için elbette mutluyum. Hem Kovid, hem de sakatlık sonrası ilk 11'de olmak ve gol atmak sevindirici. Ancak sonuca bakarak elbette üzgünüm. Çünkü kazanabilirdik, ama atamadık. Rakip kaleye çok gittik ama atamadık. 2-0, hatta 3-0 bile yapabilirdik ama olmadı, üzgünüz" ifadelerini kullandı.



SON GOLÜ 3 AY ÖNCE ATMIŞTI!

Siyah-beyazlıların Brezilyalı yıldızı Alex, ligde üç ay sonra yeniden golle tanıştı. En son 15 Ekim'de Başakşehir filelerini havalandıran sambacı, dana sonra forma giydiği maçta da suskun kalırken, Malatya'da golle buluştu. Ama bu gol galibiyeti getirmedi.