Haberler Beşiktaş Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE📺 - Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte yanıtı

Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE📺 - Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte yanıtı

YENİ MALATYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE - Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), daha önce 21 Ocak'ta oynanacağını açıkladığı müsabakayı kötü hava koşulları nedeniyle yarıda kalan Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı nedeniyle 22 Ocak'a ertelemişti. Ligdeki son iki maçını kazanan Beşiktaş, son sırada yer alan Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Ev sahibi takımda eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor. Beşiktaş'ta ise sakatlıkları gerekçesiyle Fatih Karagümrük maçında kadroya alınmayan Atiba Hutchinson, Welinton Souza ve Emirhan İlkhan, son yapılan takım idmanında çalışmaya katıldı. Üç futbolcu, teknik direktör Önder Karaveli'nin görev vermesi halinde bu karşılaşmada forma giyebilecek. Futbolseverler, mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte merak edilen tüm soruların yanıtı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 10:03
Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı CANLI İZLE📺 - Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var? İşte yanıtı

🔗CANLI SKOR - Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçını takip etmek için tıklayın!

Süper Lig'de 23. hafta heyecanı bugün başlıyor... Günün ilk karşılaşmasında 21 Ocak'tan 22 Ocak'a ertelenen müsabakada Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi siyah-beyazlı takım 35 puanla 5. sırada yer alırken ev sahibi ekip, 15 puanla ligin son sırasında bulunuyor. Beşiktaş kazanarak zirveye yaklaşmak, Yeni Malatyaspor ise 3 puanı hanesine yazdırarak üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Bu karşılaşma öncesi ev sahibi ekipte herhangi bir sakat ya da eksik oyuncu bulunmuyor. Öte yandan Beşiktaş'ta da Karagümrük maçında kadroya alınmayan Atiba Hutchinson, Welinton Souza ve Emirhan İlkhan'ın bu müsabakada forma giyebileceği açıklandı. İşte maça dair tüm bilgiler...

📅YENİ MALATYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş'ın deplasmanda Yeni Malatyaspor'la karşılaşacağı maç bugün saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

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📋YENİ MALATYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ📋

🔹Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Sadık, Wallace, Hafez, Mustafa, Azubuike, Donsah, Chouiar, Dicko, Kenan

🔹Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Ghezzal, Pjanic, Josef, Larin, Alex, Batshuayi

🔗CANLI SKOR - Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçını takip etmek için tıklayın!

3 İSİM CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin ve Michy Batshuayi, kart ceza sınırında bulunuyor. Üç futbolcu, bugünkü karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 24. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

DIŞ SAHADA ZORLANIYOR

Bu sezon deplasmanlarda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, dış saha maçlarından sadece ikisini kazanabildi. Ligdeki ilk deplasman maçında Gaziantep FK ile golsüz berabere kalan siyah-beyazlılar, Antalyaspor ile oynadığı ikinci dış saha karşılaşmasından 3 puanla döndü. Daha sonra misafir takım olarak çıktığı mücadelelerde galibiyet elde edemeyen Beşiktaş, deplasmandaki ikinci galibiyetini ise geçen hafta Fatih Karagümrük'ü yenerek aldı. Altay'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş; Medipol Başakşehir'e 3-2, Atakaş Hatayspor'a 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 ve İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenildi. Beşiktaş, söz konusu dönemde deplasmandaki Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor maçlarını 2-2, Kasımpaşa mücadelesini ise 1-1 beraberlikle tamamladı.

🔗CANLI SKOR - Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçını takip etmek için tıklayın!

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