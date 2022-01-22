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TRANSFER HABERİ: Kaan Ayhan ile ilgili resmi açıklama! Beşiktaş ve Trabzonspor...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündeminde olan milli oyuncu Kaan Ayhan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Kaan Ayhan'ın son durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Sassuolo Kulübü CEO'su Giovanni Carnevale, Kaan'ın geleceğiyle ilgili net bir cevap verdi. Peki, Kaan Ayhan Sassuolo'da kalacak mı? İşte tüm detaylar... | Beşiktaş ve Trabzonspor transfer haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 11:53 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 12:08
TRANSFER HABERİ: Kaan Ayhan ile ilgili resmi açıklama! Beşiktaş ve Trabzonspor...

Transferin gözde isimlerinden olan ve Beşiktaş ile Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği belirtilen Kaan Ayhan'ın durumu belli oldu. Milli futbolcu için kulübü Sassuolo'dan resmi açıklama geldi.

TRANSFER HABERİ: Kaan Ayhan ile ilgili resmi açıklama! Beşiktaş ve Trabzonspor...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada 27 yaşındaki stoperi kadrolarına katmak istediklerini itiraf etmiş, "Kaan Ayhan için devre arasında takımındaki durumuna göre girişimde bulunacağız" ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERİ: Kaan Ayhan ile ilgili resmi açıklama! Beşiktaş ve Trabzonspor...

Trabzonspor'un da oyuncunun peşinde olduğu, Edgar Ie'nin yerine mutlaka bir transfer yapmak isteyen bordo-mavililerin, yerli isimlere çevirdiği rotasında Kaan Ayhan için şartları zorlanacağı belirtilmişti. Kaan Ayhan'ın 2024'e dek geçerli sözleşmeyle bağlı olduğu kulübü Sassuolo'nun merakla beklenen tavrı belli oldu ve iki kulübün gündemindeki futbolcunun durumu netleşti.

TRANSFER HABERİ: Kaan Ayhan ile ilgili resmi açıklama! Beşiktaş ve Trabzonspor...

"TAKIMDA KALACAK"

Milliyet'in haberine göre; Sassuolo Kulübü'nün CEO'su Giovanni Carnevale, 'Kaan için teklifleri değerlendirecek misiniz?' şeklindeki soruya 'Kaan Ayhan takımda kalacak' yanıtını verdi. Serie A'da bu sezon 12 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, son Cagliari karşılaşmasının kadrosunda yer almamıştı.

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