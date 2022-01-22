TRANSFER HABERİ: Kaan Ayhan ile ilgili resmi açıklama! Beşiktaş ve Trabzonspor...

Transferin gözde isimlerinden olan ve Beşiktaş ile Trabzonspor 'un kadrosuna katmak istediği belirtilen Kaan Ayhan 'ın durumu belli oldu. Milli futbolcu için kulübü Sassuolo 'dan resmi açıklama geldi.

Trabzonspor'un da oyuncunun peşinde olduğu, Edgar Ie'nin yerine mutlaka bir transfer yapmak isteyen bordo-mavililerin, yerli isimlere çevirdiği rotasında Kaan Ayhan için şartları zorlanacağı belirtilmişti. Kaan Ayhan'ın 2024'e dek geçerli sözleşmeyle bağlı olduğu kulübü Sassuolo'nun merakla beklenen tavrı belli oldu ve iki kulübün gündemindeki futbolcunun durumu netleşti.