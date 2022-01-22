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İşte Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının kader anı! Vida ve Batshuayi...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kalırken, siyah-beyazlıların 2'si aynı dakikada olmak üzere 3 topu direkten döndü. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 15:41 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 15:51
İşte Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının kader anı! Vida ve Batshuayi...

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki takım, Alex Teixeira ve Adem Büyük'ün (p) karşılıklı attıkları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Maçın kırılma anı ise 89. dakikada yaşandı. Beşiktaş'ın Pjanic ile kullandığı serbest vuruşta Vida'nın kafa vuruşu direkten döndü. Aynı pozisyonda direkten dönen topa vuran Batshuayi'nin şutu da direğe takıldı.

Siyah-beyazlılarda Vida ve Batshuayi'nin yanı sıra 77. dakikada Emirhan İlkhan'ın şutu da direkten döndü.

İşte o anlar:

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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