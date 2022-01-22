Beşiktaş'ta sürpriz transfer gelişmesi! Rachid Ghezzal'e teklif var

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Ghezzal için cazip bir teklifin olduğu ortaya çıktı. Körfez ülkelerinin zengin takımlarından biri, Beşiktaş'ın kapısını çalarak Ghezzal için çok ciddi bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğunu iletti.



Bu kulüp, Beşiktaş yönetiminden Ghezzal ile görüşmelerde bulunabilmek için izin istedi. Eğer Cezayirli oyuncuyu ikna etmeyi başarırlarsa, Beşiktaş en az 5 milyon, hatta 7.5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli kazanacak. Son kararı Ghezzal ve yönetim birlikte verecek.