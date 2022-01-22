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Beşiktaş'ta sürpriz transfer gelişmesi! Rachid Ghezzal'e teklif var

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılarda bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen Rachid Ghezzal'e teklif var. Buunla beraber Beşiktaş'a, Ghezzal'den yüksek miktarda bonservis gelebilir. İşte detaylar... | Bjk haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'ta sürpriz transfer gelişmesi! Rachid Ghezzal'e teklif var

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Ghezzal için cazip bir teklifin olduğu ortaya çıktı. Körfez ülkelerinin zengin takımlarından biri, Beşiktaş'ın kapısını çalarak Ghezzal için çok ciddi bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğunu iletti.

Bu kulüp, Beşiktaş yönetiminden Ghezzal ile görüşmelerde bulunabilmek için izin istedi. Eğer Cezayirli oyuncuyu ikna etmeyi başarırlarsa, Beşiktaş en az 5 milyon, hatta 7.5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli kazanacak. Son kararı Ghezzal ve yönetim birlikte verecek.

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