Beşiktaş'ta amansız transfer yarışı başladı! Elkeson için 3 rakip...

Siyah-beyazlı yönetim, takımı güçlendirmek için düşünülen yeni takviyelerle ilgili çalışmalarına hız verdi. Batshuayi'nin düşük performansını Süper Lig'de her geçen maç artırmasına rağmen, siyah-beyazlıların santrfor arayışı devam ediyor. Brezilya basını, Brezilya doğumlu Çinli golcü Elkeson'u isteyen takımlar arasında Beşiktaş'ın da olduğunu iddia etti.

Çin'deki sözleşmesi bu ayın başında sona eren ve ülkesine dönerek antrenmanlarını tek başına sürdüren 32 yaşındaki futbolcu için Brezilya ekipleri Botafogo, Internacional ve Palmeria ile Beşiktaş'ın talip olduğu belirtildi. Çin Milli Takımı'nda 13 maça çıkan Elkeson, 4 gole imza attı.

