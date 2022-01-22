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Beşiktaş'ta amansız transfer yarışı başladı! Elkeson için 3 rakip...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Kara Kartal, ara transfer sezonunda golcü bombasını patlatmak istiyor. Buna göre Beşiktaş’ın, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla kulüpsüz olan 32 yaşındaki santrfor için Botafogo, Internacional ve Palmeria ile yarıştığı belirtildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'ta amansız transfer yarışı başladı! Elkeson için 3 rakip...

Siyah-beyazlı yönetim, takımı güçlendirmek için düşünülen yeni takviyelerle ilgili çalışmalarına hız verdi. Batshuayi'nin düşük performansını Süper Lig'de her geçen maç artırmasına rağmen, siyah-beyazlıların santrfor arayışı devam ediyor. Brezilya basını, Brezilya doğumlu Çinli golcü Elkeson'u isteyen takımlar arasında Beşiktaş'ın da olduğunu iddia etti.

Beşiktaş'ta amansız transfer yarışı başladı! Elkeson için 3 rakip...

Çin'deki sözleşmesi bu ayın başında sona eren ve ülkesine dönerek antrenmanlarını tek başına sürdüren 32 yaşındaki futbolcu için Brezilya ekipleri Botafogo, Internacional ve Palmeria ile Beşiktaş'ın talip olduğu belirtildi. Çin Milli Takımı'nda 13 maça çıkan Elkeson, 4 gole imza attı.

Beşiktaş'ta amansız transfer yarışı başladı! Elkeson için 3 rakip...

Beşiktaş'ın listesindeki 32 yaşındaki Elkeson, profesyonel kulüp kariyerinde toplam 402 resmi maçta görev yaptı. Brezilya doğumlu forvet bu periyotta 185 gol atarken, 89 da asist yaptı ve toplamda 274 gole direkt olarak katkı sağladı.

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