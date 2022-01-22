Haberler Beşiktaş 26 Ocak’ta Antalya’da

26 Ocak’ta Antalya’da

Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu. Siyah-beyazlılar bugün oynanacak maçın ardından Spor Toto Süper Lig'e verilecek arayı değerlendirmek amacıyla 26 Ocak – 1 Şubat tarihleri arasında Antalya Gloria Sports Arena'da kamp gerçekleştirecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
26 Ocak’ta Antalya’da
Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu. Siyah-beyazlılar bugün oynanacak maçın ardından Spor Toto Süper Lig'e verilecek arayı değerlendirmek amacıyla 26 Ocak – 1 Şubat tarihleri arasında Antalya Gloria Sports Arena'da kamp gerçekleştirecek. Beşiktaş'ın, Şubat'taki yoğun program nedeniyle kamp döneminde hazırlık maçı yapması beklenmiyor.
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