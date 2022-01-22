26 Ocak’ta Antalya’da

Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu. Siyah-beyazlılar bugün oynanacak maçın ardından Spor Toto Süper Lig'e verilecek arayı değerlendirmek amacıyla 26 Ocak – 1 Şubat tarihleri arasında Antalya Gloria Sports Arena'da kamp gerçekleştirecek.
Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu. Siyah-beyazlılar bugün oynanacak maçın ardından Spor Toto Süper Lig'e verilecek arayı değerlendirmek amacıyla 26 Ocak – 1 Şubat tarihleri arasında Antalya Gloria Sports Arena'da kamp gerçekleştirecek. Beşiktaş'ın, Şubat'taki yoğun program nedeniyle kamp döneminde hazırlık maçı yapması beklenmiyor.