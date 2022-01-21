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Beşiktaş'tan Vida’ya izin çıkmadı

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Domagoj Vida'nın devre arasında takımdan ayrılabileceği konuşuluyordu. Beşiktaş yönetimi, Hırvat yıldızın kiralık olarak gönderilmeyeceğini açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 06:50
Beşiktaş'tan Vida’ya izin çıkmadı
Siyah-beyazlılarda, Vida'nın başka takıma kiralanmayacağını ifade etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Domagoj Vida'yı Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin Trabzonspor'a kiralayabileceklerini dile getirdiğini ancak Trabzonspor'un bu transfere sıcak bakmadığı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüz ile Domagoj Vida arasında görüşmeler devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. Sezon sonunda Beşiktaş ile olan anlaşması sona erecek olan Vida için son kararı Başkan Ahmet Nur Çebi ile Sportif Direktör Ceyhun Kazancı verecek.
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