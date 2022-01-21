Salih Uçan'a Konya kancası

Konyaspor, Beşiktaşlı Salih Uçan'ın peşine düştü! Yeşil-beyazlı ekibin daha önce zemin yokladığı Salih Uçan için temaslarını hızlandırdığı ifade edildi.

Konyaspor'un Beşiktaş'a Salih için resmi olarak kiralama teklifi yapacağı ifade edilirken, Beşiktaş'ta oyuncu ile ilgili sonra kararı teknik direktör Önder Karaveli ile sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın yapacağı görüşmenin ardından verileceği belirtildi.

Beşiktaş'ın sezon başında Alanyaspor'dan transfer ettiği Salih Uçan 15 maçta toplam 548 dakika şans buldu ve skora gol ya da asist olarak herhangi bir katkı gösteremedi.