Kartal uçuyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig''in 23'üncü haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, dün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idmanda, pas ve 5'e 2 çalışması yapıldı. Antrenman dar alanda oynanan çift kale maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandı. Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Siyah beyazlı ekip, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçının hazırlıklarını bugün saat 11.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve ardından özel uçakla Malatya'ya giderek kampa girecek.