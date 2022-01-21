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Hasic kiralanacak

Beşiktaş'ta geçirdiği sakatlığın ardından yabancı sınırı nedeniyle lisansı çıkarılmayan Ajdin Hasic ile ilgili karar verildi. Boşnak yıldız, sakatlığını atlatırken teknik heyet ile yapılan görüşmeler kiralanmasına karar verildi. Genç oyuncu için 2-3 kulübün devrede olduğu belirtilirken yönetimin kararına göre transferin netlik kazanması bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 06:50
Hasic kiralanacak
Beşiktaş'ta geçirdiği sakatlığın ardından yabancı sınırı nedeniyle lisansı çıkarılmayan Ajdin Hasic ile ilgili karar verildi. Boşnak yıldız, sakatlığını atlatırken teknik heyet ile yapılan görüşmeler kiralanmasına karar verildi. Genç oyuncu için 2-3 kulübün devrede olduğu belirtilirken yönetimin kararına göre transferin netlik kazanması bekleniyor.
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